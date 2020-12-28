بطولة عادل إمام.. السعودية تحصل على حقوق أول عرض لـ"بودي غارد"

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حصول الهيئة على حقوق بثْ العرض الأول لمسرحية ”بودي جارد“ التي يقوم ببطولتها الفنان المصري عادل إمام، وهي آخر عروضه المسرحية التي لم تُعرض بعد.

وأكد ”آل الشيخ“، عبر تغريدة له في حسابه على موقع ”تويتر“، أن عرض المسرحية سيتم للمرة الأولى في التاريخ برعاية هيئة الترفيه، مشيرًا إلى أن منصة ”شاهد VIP“ ستشهد عرض المسرحية قريبًا، داعيًا الجمهور للمشاركة في المنصة.

يسعدنا ان نعلن لكم انه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الاخيرة للفنان الكبير عادل امام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريباً على منصة شاهد vip لأول مرة في التاريخ.. ادعوكم للمسارعة بالاشتراك في منصة شاهد والاستمتاع بالعمل الكبير.. انا اول واحد باشترك 🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/zbRntZjXdq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 28, 2020

يُذكر أن مسرحية ”بودي جارد“ من بطولة الزعيم عادل إمام، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولتها الفنانون عزت أبو عوف، وسعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر.