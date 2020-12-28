28 ديسمبر

بطولة عادل إمام.. السعودية تحصل على حقوق أول عرض لـ"بودي غارد"

بطولة عادل إمام.. السعودية تحصل على...

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حصول الهيئة على حقوق بثْ العرض الأول لمسرحية "بودي جارد" التي يقوم ببطولتها الفنان المصري عادل إمام، وهي آخر

المصدر: أسماء حلمي - إرم نيوز

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حصول الهيئة على حقوق بثْ العرض الأول لمسرحية ”بودي جارد“ التي يقوم ببطولتها الفنان المصري عادل إمام، وهي آخر عروضه المسرحية التي لم تُعرض بعد.

وأكد ”آل الشيخ“، عبر تغريدة له في حسابه على موقع ”تويتر“، أن عرض المسرحية سيتم للمرة الأولى في التاريخ برعاية هيئة الترفيه، مشيرًا إلى أن منصة ”شاهد VIP“ ستشهد عرض المسرحية قريبًا، داعيًا الجمهور للمشاركة في المنصة.

يُذكر أن مسرحية ”بودي جارد“ من بطولة الزعيم عادل إمام، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولتها الفنانون عزت أبو عوف، وسعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر.