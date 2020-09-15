وفاة الفنان المسرحي المغربي أنور الجندي

توفي الفنان المسرحي المغربي أنور الجندي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 56 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط؛ حيث كان يرقد عقب تدهور حالته الصحية.

وترعرع أنور وسط أسرة فنية بامتياز، فوالده هو الفنان القدير الراحل محمد حسن الجندي، ووالدته الراحلة فاطمة بنمزيان، التي كان يطلق عليها لقب سيدة المسرح المغربي.

وكان أنور الجندي قد عرف عام 1974 في إطار ”المهرجان العربي الحديث“، وذلك بالمشاركة في مسرحية ”القضية“ بدور طفل فلسطيني.

وخلال مساره الفني خاض الراحل مجموعة من التجارب الفنية الناجحة.

ولم يقتصر دوره الفني على التمثيل فقط، بل قام بكتابة واقتباس وإخراج وإعداد أعمال عدة، بما فيها مسرح الطفل، وكان لإبداعاته صدى كبير.