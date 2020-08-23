زهير عبدالكريم يكشف تفاصيل "إعدام" زيناتي قدسية (فيديو)

بدأ المخرج زيناتي قدسية بروفات مسرحية ”إعدام“ التي أعدها عن نص للكاتب غريغوري غورين، بمشاركة أبطال العمل، ومنهم: زهير عبدالكريم، وجمال العلي، و صفاء رقماني، وغيرهم.

وحضرت كاميرا ”إرم نيوز“ حصريًا بروفات العمل الذي يناقش وجهًا من وجوه العدالة الغائبة في هذا العالم، بحسب ما صرّح به قدسية، مضيفًا أن غياب العدالة أساس كل المشكلات بين البشر. وقال إن العرض يتحدث عن هذه القضية من خلال حكاية تشير مدلولاتها إلى هذا الأمر.

كذلك، التقى موقع ”إرم نيوز“ مع الفنانين: زهير عبدالكريم، وجمال العلي، ومحمود خليلي، الذين تحدثوا عن شخصياتهم بانتظار العرض، متمنين أن يلاقي إقبالًا من قبل الجمهور، بعد عودة الحركة المسرحية إلى سوريا والثقافية عمومًا، بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.