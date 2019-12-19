بعد إثارتها جدلًا.. الكويت تحقق بمسرحية ”هاديس“ بتهمة احتوائها على تجاوزات

أعلن وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، الذي تم تعيينه، يوم الثلاثاء، في الحكومة الجديدة، عن تشكيل لجنة تحقيق بشأن العرض المسرحي (هاديس) عقب تداول أحاديث عن احتوائه على تجاوزات ومخالفات.

وقال الجبري في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، إنه“مهتم ومتابع لما أُثير في إحدى المسرحيات التي عُرضت في مهرجان الكويت المسرحي العشرين في الحادي عشر من الشهر الجاري ضمن أنشطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب“، مؤكدًا ”رفضه لأي تجاوز أيًا كان لثوابت وقيم المجتمع الكويتي“.

وأوضح أنه ”تم تشكيل لجنة التحقيق عقب التصريحات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدر الرفاعي، والتي أشارت إلى وجود مشاهد في المسرحية منافية لأنظمة العمل الأدبي والثقافي في الكويت وإخلالها بالآداب العامة“.

وأضاف الوزير الكويتي، أن“لجنة التحقيق المحايدة ستقوم ببحث كافة جوانب الموضوع، وتطبيق العقوبات الضرورية اللازمة في حال ثبوت تهمة التجاوز أو الإخلال أو التقصير بالسماح للعرض المسرحي المشار إليه“، لافتًا إلى أن ”لجنتي النصوص والمشاهدة أُوقفتا عن العمل لحين انتهاء لجنة التحقيق من المهام الموكلة إليها“.

ومسرحية (هاديس) من تأليف وإخراج أحمد العوضي، وتم عرضها مؤخرًا في مهرجان الكويت المسرحي، وتم استيحاء اسمها من الأسطورة الإغريقية (هاديس).

وتناولت المسرحية العالم السفلي من خلال إرسال إشارات التحذير من الوقوع في الخطايا التي لا تُغتفر، وتُنذر كل من أخطأ في حياته، عمّا سيحدث له في العالم السفلي، وكيف أن تلك الخطايا ستحاصره وتحيط به في هذا العالم الخفي.