بعد غياب 30 عامًا.. ”كوكو شانيل“ تعيد شريهان للمسرح

كشف المخرج المصري هادي الباجوري، عن عودة الفنانة الاستعراضية شريهان للمسرح بعد غياب 30 عامًا من خلال مسرحية مرتقبة ”كوكو شانيل“، والتي تعتبر أول عمل إخراجي مسرحي له.

وأضاف الباجوري، خلال لقاء تليفزيوني، أن شريهان متحمسة للعمل، وظهرت خلال العمليات التحضرية للمسرحية بمستوى عالٍ للغاية، معتبرًا أن مستواها تحسّن كثيرًا عن السابق.

وتابع أن ”كوكو شانيل“ تعتبر أول مسرحية موسيقية فوق مستوى ما يحدث في هوليوود، ويتساوى مع مستوى مسارح برودواي، لكن لم يكشف عن موعد عرض المسرحية.

يذكر أن رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ، أعلن تعاقده مع شريهان، لتقديم عروض مسرحية على أرض المملكة.

ونشر حساب هيئة الترفيه السعودية، مقطعًا ترويجيًا لعودة الفنانة شريهان للمسرح، مرفقًا بتعليق: ”بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة، تعود الفنانة شريهان للمسرح، وستقدم 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات“.

كان ”آل الشيخ“ قد اتفق مع شركة الإنتاج المصرية ”العدل جروب“ على تقديم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات للفنانة شريهان، ضمن مهرجان الرياض خلال شهرَي تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني نوفمبر من 2019، وفي جدة خلال شهري حزيران يونيو وتموز يوليو من عام 2020.

وكان آخر ظهور مسرحي للفنانة شريهان في مسرحية ”شارع محمد علي“ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وشارك في بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي، كما شاركت في عدد من الأفلام، على رأسها كريستال مع الفنان هشام سليم.

ولا تزال نجمة الفوازير المصرية التي ابتعدت عن الفن لفترة طويلة بسبب ظروف مرضها، تتمتع بكامل رشاقتها ولياقتها، كما اعتاد الجمهور على رؤيتها، وظهر ذلك خلال حضورها حفل زفاف منذ 4 أشهر، حين قدمت وصلة رقص على أنغام أغنية ”ده لو اتساب“ للفنان عمرو دياب، وأثارت حينها جدلًا واسعًا.