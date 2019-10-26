عشر فرق مسرحية تشارك في مهرجان فلسطين الوطني للمسرح

انطلقت فعاليات مهرجان فلسطين الوطني للمسرح، مساء أمس الجمعة، في قصر رام الله الثقافي، في دورته الثانية لهذا العام بمشاركة عشر فرق مسرحية فلسطينية.

وقال مدير المهرجان المخرج فتحي عبد الرحمن ”يبدأ مهرجان فلسطين الوطني للمسرح في دورته الثانية وفي مشهده الأول الكثير من الحب والإخلاص لهذا الفن الجميل“.

وأضاف في نشرة للمهرجان ”نأتي إليه ونحن يحدونا الأمل بأن يترسخ ويتسع وينتشر في جميع المحافظات والمدن الفلسطينية، وبأن يصبح المسرح بجهود المبدعين والمخلصين حاجة يومية وإنسانية لكل الناس“.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة الفلسطينية والهيئة العربية للمسرح.

وقال القائمون على المهرجان إن إسرائيل التي تسيطر على المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية رفضت منح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، من الشارقة، تصريح دخول للأراضي الفلسطينية.

وقال عبد الله في كلمة مسجلة بثت خلال حفل افتتاح المهرجان ”من قلب تحديات لم يعرف التاريخ مثلها وتعيشها فلسطين تأتي الدورة الثانية من مهرجان فلسطين الوطني للمسرح“.

وأضاف ”الانتصار حين تنثرون ضوء عبير إبداعاتكم رسائل حب للحياة هي أرواحكم رسائل سامية للحياة وأجسادكم التي تنحت الفراغ إرادة للحق.. هذه هي عيونكم قناديل تمحو كل عتمة“.

وأوضح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح أن المهرجانات الوطنية للمسرح تقام هذا العام في تسع دول عربية.

وقال ”لكن موعدًا منها له معنى آخر هو موعد مهرجان فلسطين الوطني للمسرح.. فالمسرح في فلسطين مسرح وأكثر“.

ويشتمل مهرجان فلسطين إضافة إلى العروض المسرحية على ندوات فكرية.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان، رائد فارس، خلال حفل الافتتاح ”يتميز المهرجان بعروض الفرق الممثلة لكل فلسطين التاريخية“، ودعا إلى أن تستمر الإنتاجات المسرحية والعروض على مدى العام وليس فقط في المهرجان.

بدوره، قال وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، إن الفرق المشاركة ”تتخطى حدود الوطن المحاصر بالنكسة والنكبة، هو التأكيد على أن فلسطين القضية حاضرة في عهدة ووعي المثقف الوطني الفلسطيني“.

وأضاف في كلمته بحفل الافتتاح أن المثقف الفلسطيني ”كرس فنه وثقافته في خدمة قضيتنا الوطنية في سبيل العودة والحرية والاستقلال، من خلال رسالته المسرحية الإبداعية“.

ومضى قائلًا إن المسرح ”يعتبر خندقًا ثقافيًا وفنيًا وإبداعيًا، يهدف برسالته الوطنية إلى ترسيخ الوعي بين جماهير شعبنا وتأكيد هويته“.

وشهد حفل الافتتاح تكريم ثلاثة مسرحيين فلسطينيين لإسهاماتهم في المسرح الوطني الفلسطيني هم خليل طافش وسامية قزموز بكري وخالد الطريفي.

وتخلل حفل الافتتاح تقديم الفنان سعيد سلامة عرضين قصيرين صامتين استخدم فيهما لغة الجسد فقط، كما قدمت فرقة أصايل للفنون الشعبية عرضًا من الفلكلور الفلسطيني.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وسيقدَّم خلالها عرضان مسرحيان يوميًا على مسرح قصر رام الله الثقافي والمسرح البلدي.

وأوضح القائمون على عروض المهرجان الذي تشارك فيه فرق فنية من القدس والجليل وصفد والناصرة وغزة وجنين وطمرة والرملة ورام الله والخليل أنها ستكون مجانية.

وتفتتح مسرحيتا (الملح الأخضر) للمسرح الوطني في القدس و(جفرا) للمسرح القروي في طمرة فعاليات العروض المسرحية للمهرجان مساء اليوم السبت.