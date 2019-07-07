تونس تستعد لانطلاق مهرجان ”الحمامات“.. ومروان خوري وزياد الرحباني أبرز المشاركين

كشفت إدارة مهرجان الحمامات الدولي، عن أبرز العروض الفنية والموسيقية التي ستكون حاضرة في الدورة الخامسة والخمسين للمهرجان، حيث ستشمل عروضًا غنائية ومسرحية هامة، يتخللها عرضان جزائريان.

وقررت إدارة مهرجان الحمامات الدولي، للمرة الأولى، إقامة عرض فني جزائري لجلب السياح الجزائريين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على مدينة الحمامات السياحية، حيث تم تنظيم عرضين من الجزائر، يؤديهما مغني الراب الفرنسي من أصول جزائرية L’Algérino والفنانة الجزائرية سعاد ماسي.

وستقام فعاليات المهرجان بالمركز الثقافي الدولي، في الفترة ما بين الـ 10 من يوليو/تموز والـ17 من أغسطس/آب، بمدينة الحمامات السياحية التابعة لمحافظة نابل، وبمشاركة عربية ودولية هامة.

وسيكون الجمهور على موعد مع 30 عرضًا فنيًا موزّعة على 27 سهرة، منها 16 عرضًا تونسيًا وسبعة عروض عربية، وسبعة عروض دولية من باقي الدّول، في حين سيفتتح المهرجان فعالياته بمسرحية ”رسائل الحرية“، نصّ لعز الدين المدني وإخراج حافظ خليفة.

من جهة أخرى، قال مدير مهرجان الحمامات الدولي، لسعد سعيد، خلال ندوة صحفية، إنّ هذه الدورة ستسجل حضورًا قويًا للعروض الموسيقية والمسرحية التونسية، كما سيتم تكريم الفنانة التونسية ”نعمة“.

والفنانة التونسية ”نعمة“ بدأت نشاطها الفني سنة 1958، وحققت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، كما شاركت سنة 1969 في مهرجان ألفية القاهرة، ومن أشهر أغانيها التي لا تزال محفورة في الذاكرة التونسية: ”محلاها كلمة في فمي“ و ”الدنيا حلوة ونشوانة“ و“أنا اسمي تونس“ .

ومن أبرز العروض التونسية المبرمجة، حفل الفنان صابر الرباعي يوم 9 أغسطس/ آب المقبل، بينما ستحيي الفنانة التونسية أمينة فاخت سهرة الختام، يوم 17 أغسطس/آب .

كما سيتم عرض مسرحيات تونسية هامة، نذكر منها مسرحية ”مدام م“ لآسيا الجعايبي و ”مملكة الذّهب“ لحسن محنوش و ”عسكر الليل“ لمراد الغرسلي، إضافة إلى عرض Big Bossa للممثلة التونسية وجيهة الجندوبي.

أما العروض الموسيقية والشبابية فهي حاضرة بقوة، حيث تمت برمجة عروض متنوعة، مثل: ”ديدون وايني“ و“ميراث“ و ”عالم الريغي“، إضافة إلى عروض ”البالي“.

من جهة أخرى، أعلن مدير المهرجان عن برمجة سهرتين متتاليتين للفنان زياد الرحباني، حيث سيلتقي الجمهور على مسرح الحمامات، يومي 2 و 3 أغسطس/ آب المقبل، بعرض يحمل عنوان ”شوه الأيام“، بينما سيحيي النجم مروان خوري حفله يوم 14 أغسطس/آب المقبل.

كما ستسجل الدورة، حضور الفنانة الكندية شارلوت كاردان، والتي ستلتقي بجمهورها يوم 20 يوليو/تموز الجاري، إضافة إلى عرض الرباعي النسوي للموسيقى الكلاسيكية وعرض الحكواتي الكاميروني سايدو أباتشا يوم 26 يوليو/ تموز، إضافة إلى حفل الفنان المصري محمد محسن يوم 4 أغسطس/ آب المقبل.