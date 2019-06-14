تحكيم سعودي في النسخة الثانية لمهرجان أيام قرطاج لـ ”المونودراما“

تحتضن العاصمة تونس في الفترة الممتدة بين الـ 17 و الـ 21 من حزيران/ يونيو الجاري، الدورة الثانية لمهرجان أيام قرطاج لـ“المونودراما“ تحت شعار: ”نلتقي لنرتقي“، وسط مشاركة واسعة لمسرحيين محليين ودوليين.

وسيرأس لجنة تحكيم المهرجان، الناقد المسرحي السعودي، سامي جمعان، فيما أسندت خطة مقرر اللجنة للممثلة التونسية، منى نور الدين، إضافة إلى الممثل الجزائري، حمزة جاب الله، والمسرحي اللبناني، عبدالكريم بعلبكي.

وستفتتح فعاليات المهرجان من خلال عرض ”برا البيت“ للنجم العربي سامح حسين من مصر، بينما سيكون الاختتام بعرض ”أين الهناك “ للفنان العراقي حسن فارس.

و“مسرح المونودراما“، معروف بالأداء المسرحي الفردي الذي يعتمد على ممثل وحيد فوق خشبة المسرح وله خصوصيات، ويقدم في شكل فني شبيه بالـ ”وان مان شو“.

واعتبر إكرام عزوز رئيس المهرجان في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن تونس عاصمة ”المونودراما“ في الوطن العربي؛ وذلك بعد نجاح الدورة السابقة من المهرجان والحرص على إنجاح الدورة الثانية للمهرجان، من خلال استضافة نجوم مسرحيين بارزين.

وأكد مدير مهرجان أيام قرطاج لـ“المونودراما“، أن المهرجان سيشهد مشاركة 22 دولة، وأن العروض المسرحية ستقام في 6 فضاءات ثقافية، وهي فضاء محمود المسعدي وفضاء ابن رشيق وابن خلدون وفضاء السقيفة وفضاء فرقة مدينة تونس وفضاء الفن الثقافي، إضافة إلى جانب مسرح الشارع والحكواتي الذي سينعقد في ساحة العملة في تونس العاصمة.

وحسب إكرام عزوز، فإن الجوائز التي سيتم منحها للمسرحيين المشاركين في المسابقة تتمثل في ”المونو الذهبية“ و“المونو الفضية“ و“المونو البرونزية“، مؤكدًا أنه سيكون هناك عروض هامة ومميزة.

ومن أبرز النجوم الحاضرين في المهرجان: رضوان الإبراهيمي وإيمان الدريسي من المغرب، وغنام محمد غنام من العراق، وحسين الخطيب وأسماء مصطفى من الأردن، وميثم رزق من السعودية، وعادل حسين من البحرين، وعلي دايدي من موريتانيا، ومروى قرعوني من لبنان.

أما ضيوف شرف المهرجان فهم كل من: الناقد سامي جمعان من السعودية، والممثل والمخرج ورئيس المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ مازن الغرباوي، ومدير الأيام المغاربية للمسرح بواد سوف إسماعيل أصيل، والممثل والمخرج البحريني عادل شمس، إضافة إلى المسرحي أحمد أبو سلعوم من فلسطين وأحمد جاسم محمد التميمي من الكويت.