مصر تعلن الانتهاء من خطة ”عودة المسرح“

أعلنت مصر مساء الخميس خطة ورؤية جديدة لإنتاج العروض المسرحية وعودة المسرح المصري للازدهار.

وأعلنت رئاسة الوزراء في مصر انتهاء وزارة الثقافة من وضع استراتيجية ورؤية جديدة لخطة إنتاج العروض المسرحية بالهيئة العامة لقصور الثقافة تستند إلى استنهاض همم شباب المبدعين وإثراء الحركة المسرحية في مختلف أقاليم مصر بما يعبر عن أفكارهم وأحلامهم.

وتشمل الخطة 302 عرض مسرحي بالقاهرة والمحافظات لفرق قصور وبيوت الثقافة، ونوادي المسرح، والإنتاج المتميز لنوادي المسرح، والمسرح المركزي، والتجارب النوعية، ومسرح الشارع إلى جانب ورش العمل المتخصصة.

وقال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن اجتذاب النشء والشباب واكتشاف المواهب ورعايتها يعد أحد الأدوار المهمة والأساسية التي تسعى هيئة قصور الثقافة لتحقيقها.

وأضاف أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، طالبت بمراعاة إتاحة الفرص للمبدعين الواعدين في مختلف ألوان فنون المسرح ضمن خطة الإنتاج في الأقاليم والتي تضم عروضًا من إبداعات الشباب وأخرى من أهم أعمال المسرحين المصري والعالمي.

كما نوه المخرج عادل حسان مدير عام المسرح بهيئة قصور الثقافة إلى أن خطة الإنتاج اهتمت بجودة النصوص وتتناول موضوعات جادة من خلال معالجات ورؤى متنوعة وتضم 102 عرض لفرق قصور وبيوت الثقافة ، 116 عرضًا لنوادي المسرح.

كما أدرج 21 عرضًا للإنتاج المتميز في نوادى المسرح، وتم تخصيص 6 عروض للإنتاج المركزي، يتم تقديمها في القاهرة والجيزة لمدة أسبوعين تطوف بعدها أرجاء مصر.

وبشأن التجارب النوعية وهي التي يتم تقديمها خارج الشكل التقليدي للمسرح، تضمنت 15 عرضًا، إضافة إلى 8 عروض لمسرح الشارع و14 عرضًا لنتاج ورش التدريب.

وأشار حسان إلى أنه تم استحداث أنشطة جديدة تستكمل منظومة المسرح بقصور الثقافة هي مهرجان المخرجة المسرحية، ويضم 10عروض ولقاء شباب المخرجين الذي تقرر أن يتضمن 10 عروض، إلى جانب الفعاليات القائمة بالفعل، وهي مهرجان نوادى المسرح، والمهرجان الختامي لفرق الأقاليم.