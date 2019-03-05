أيام الشارقة المسرحية تحدد العروض المتنافسة على الجوائز

تتنافس 6 عروض لفرق محلية من الإمارات على جوائز أيام الشارقة المسرحية، التي تنطلق في دروتها الجديدة في شهر مارس/ آذار الجاري.

وقالت اللجنة العليا المنظمة للحدث المسرحي السنوي في بيان، إن لجنة المشاهدة واختيار العروض المشكلة من الممثل والمخرج الإماراتي محمد سعيد السلطي، والممثل الإماراتي خليفة التخلوفة، والكاتب المسرحي الأردني غنام غنام، والممثل المغربي الحسن النفالي استقرت على 6 عروض من بين 10 عروض.

والعروض المختارة هي (أحمد بنت سليمان) لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، و(مجاريح) لمسرح الشارقة الوطني، و(الساعة الرابعة) للمسرح الحديث بالشارقة، و(العرجون القديم) لمسرح دبي الشعبي، و(تلايا الليل) لمسرح رأس الخيمة الوطني، و(بوشنب) لمسرح دبي الأهلي.

وتقام الدورة الـ29 من أيام الشارقة المسرحية في الفترة من 19 إلى 27 من شهر مارس/آذار الجاري، وتقدم العروض في قصر ثقافة الشارقة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية وجمعية المسرحيين وبيت النابودة.

كما قررت لجنة المشاهدة واختيار العروض إدراج العروض الأربعة الأخرى خارج المسابقة، وهي (بنات النوخذة) لفرقة مسرح خورفكان، و(صينية الشقور) لمسرح بني ياس، و(مزيد من الكلام) لفرقة مسرح الفجيرة، و(بذور الشر) لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح.

وكعادته في كل عام يقدم المهرجان في الافتتاح المسرحية الفائزة بجائزة (أفضل عرض متكامل) في آخر دورة لمهرجان المسرح العربي، والتي ستكون هذا العام (الطوق والأسورة) لفرقة مسرح الطليعة من مصر.

ويكرم المهرجان هذا العام المؤلف والمخرج الإماراتي حبيب غلوم والممثل الكويتي محمد المنصور.