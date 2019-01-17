فنانون يكشفون أسباب تراجع المسرح الرسمي في مصر (فيديو)

شهد المسرح المصري حالة تدهور خلال الفترة الماضية، وسط سيطرة مسارح القطاع الخاص على الساحة الفنية، وخطف الأضواء من القطاع العام، الذي خلت قاعات العرض به من الجمهور بالإضافة إلى ضعف المحتوى المعروض، وفق متابعين.

وأرجع فنانون، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، تراجع مسرح الدولة في مصر إلى عدة أسباب على رأسها الحالة الاقتصادية للمواطن، وإغراءات القطاع الخاص للمنتجين، وعدم اهتمام الدولة بتطوير مسارحها، حتى بات ما أطلق عليه “أبو الفنون”، الذي ظل رائدًا لنحو 150 عامًا محليًا وإقليميًا وعالميًا، في مهب الريح.

الفنان المصري سناء شافع اعتبر الأمر “مؤامرة كبرى” تستهدف تجريف العالم العربي من شخصيته، لكنّه أشار إلى أنّ هناك وعيًا كافيًا لهذه المؤامرة من بعض الفنانين وقطاع ليس بقليل من الجمهور المحب للمسرح.

أما الفنانة شهيرة، فوصفت الحالة التي يمر بها المسرح المصري حاليًا بـ”الكارثة والأمر المحزن”، لافتة إلى أن الحركة المسرحية والتي تشمل المسرح الخاص أيضًا تشهد تراجعًا كبيرًا، وتحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة لإعادة المسرح إلى مكانته الطبيعية.

ورأت الفنانة سميرة عبدالعزيز أن السبب في تراجع المسرح هو الحالة الاقتصادية العامة التي تشهدها البلاد، الأمر الذي جعل مسرح الدولة غير قادر على الإنتاج، بالإضافة لـ”تمرد” المنتجين عليه؛ بسبب تعودهم على الأجور المرتفعة من القطاع الخاص.

لكنّ الفنانة المسرحية عزة لبيب خالفت الرأي السابق، مؤكدة أن المسارح الموجودة حاليًا والتي تضم عروضًا فنيّة وشبابية متنوعة هي مسارح الدولة، بينما مسارح القطاع الخاص مندثرة، وفق قولها.