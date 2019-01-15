المخرج محمد العامري: المسرح الإماراتي لديه هوية مميزة الآن

يرى الممثل والمخرج الإماراتي، محمد العامري، أنّ المسرح في دولة الإمارات تأثر على مدى عقود بمدارس، وخبرات عربية متعددة، إلا أنّه الآن أصبحت لديه هوية مميزة ستتبلور أكثر مع افتتاح أكاديمية علمية متخصصة.

ويشارك العامري بعرض (المجنون) لفرقة مسرح الشارقة الوطني ضمن مهرجان المسرح العربي المقام حاليًا في القاهرة من 10 إلى 16 كانون الثاني/ يناير.

ويتنافس العرض الإماراتي ضمن ثمانية عروض، من: مصر، والأردن، والكويت، والمغرب، وتونس، على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل والتي ستعلن في نهاية المهرجان غدًا الأربعاء في دار الأوبرا المصرية.

وقال العامري، خلال مقابلة مع “رويترز”، اليوم الثلاثاء، إنّ المسرح الإماراتي شهد طفرة وقفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل الاهتمام المحلي، خاصة في إمارة الشارقة، إضافة إلى الاحتكاك الدائم والمباشر مع المهرجانات العربية، واستقطاب الكفاءات المسرحية من مختلف الدول.

وأضاف:”هذه الطفرة تبرز من خلال المهرجانات المسرحية العديدة التي أصبحت تقام الآن في الشارقة، مثل: مهرجان المسرح الخليجي، ومهرجان المسرحيات القصيرة، ومهرجان المسرح المدرسي، وأيام الشارقة المسرحية، وغيرها”.

وأشار إلى أنّ “هذا التفاعل المستمر، والتطور، يمكن رصد ثمارهما بوضوح من خلال المشاركة القوية في كبرى المهرجانات المسرحية، ومنها مهرجان المسرح العربي الذي تشارك الإمارات بمسابقته الرئيسة للعام السادس على التوالي هذا العام، وهي المسابقة التي تحمل اسم حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي”.

وقال العامري (48 عامًا)، الذي قدَّم للمسرح أكثر من 16 عرضًا وكرَّمته (أيام الشارقة المسرحية) العام الماضي:”بجانب الخبرات المكتسبة، والتعلم المستمر من خلال التجارب، والعروض المتتالية، أقامت إمارة الشارقة أكاديمية للفنون، ستكون منصة علمية مهمة وفاعلة في ضخ دماء جديدة في المسرح الإماراتي”.

وأضاف:”في السابق كان الطلبة يُبتعثون إلى الكويت، ومصر، والدول الأخرى للتعلّم والدراسة، واليوم الأكاديمية موجودة في دولة الإمارات، ولا شك أنها ستساهم بتطوير المسرح الإماراتي والعربي”.

وتحتضن إمارة الشارقة العديد من المؤسسات الثقافية العربية، من بينها الهيئة العربية للمسرح التي تأسست في 2007 على غرار الهيئة الدولية للمسرح.

وساهمت الهيئة خلال العامين الماضيين بتأسيس مهرجانات وطنية للمسرح في العديد من الدول العربية، منها: السودان، وموريتانيا، واليمن، ولبنان.