“السيرك الأوسط” كوميديا سياسية تعود بالمسرح الخاص إلى سوريا (فيديو إرم)

أعلن فريق عمل مسرحية “السيرك الأوسط” المأخوذة عن نصوص للكاتب الكبير محمد الماغوط وإخراج غزوان قهوجي وبطولة محمد خير الجراح وليث المفتي وأريج خضور وغيرهم عن استعدادهم للبدء بعروض المسرحية الكوميدية السياسية، والتي تعود بالمسرح الخاص إلى دمشق بعد انقطاع لأعوام، وذلك بعد إعادة هيكلة فرقة “فضا” للفنون المسرحية في استئناف لنشاطها المسرحي بعدما توقف قبل أعوام.

وتتناول المسرحية الإنسان عمومًا والفنان خصوصًا، وكيف اختلطت مفاهيمه خلال السبع سنوات الأخير، وهي عمر الأزمة التي مرت على سوريا.

موقع “إرم نيوز” حضر المؤتمر الصحافي للإعلان عن بدء العروض، والتقى أبطال وصناع العمل الذين كشفوا عن خبايا المسرحية.