المسرح المصري ينافس دراما رمضان بـ12 عرضًا جديدًا

وضعت إدارة البيت الفني للمسرح في مصر خطة جديدة لمحاولة جذب الجمهور، تشمل عروضًا جديدة للأطفال والكبار لمنافسة الدرامة التلفزيونية التي تسرق انتباه الجمهور في رمضان، بسبب أسماء النجوم والمستوى العالمي في تكنيك وآليات التصوير، وذلك على كل مسارح الدولة في مصر والإسكندرية.

وقال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح: “العروض تتنوع ما بين ما تفتتح خصيصًا احتفالاً بالشهر الكريم، وأخرى حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها على مدار العام، ليصل إجمالي عدد العروض التي ستقدم في رمضان 12 عرضًا مسرحيًا”.

وأضاف في تصريحات خاصة لإرم نيوز: “فرقة المسرح القومي تستقبل شهر رمضان بالعرض الجديد (حي على بلدنا) من أشعار فؤاد حداد، بطولة أشرف عبدالغفور، مروة ناجي، مفيد عاشور ومن إخراج أحمد إسماعيل، ابتداءً من 9 رمضان الموافق 25 مايو ولمدة أسبوعين”.

وتابع إسماعيل مختار: “تقدم فرقة (مسرح الطليعة) العرض المسرحي الجديد (كأنك تراه) بطولة محمد يونس، وماهر محمود، وتأليف نسمة سمير، ومن إخراج ماهر محمود، وعلى خشبة المسرح نفسه وفي النصف الثاني من شهر رمضان يتم عرض (السيرة الهلالية) تأليف الحسن محمد وبطولة محمد ابراهيم”.

كما تقدم فرقة مسرح الشباب عرضين هما “مدد” و”الليلة الكبيرة”، وهما من إخراج أحمد طه، وعلى خشبة مسرح ملك يتم عرض مسرحية “يوم معتدل جدًا” بطولة هشام عطوة ومجموعة من الشباب.

كما تعرض فرقة مسرح الغد مسرحية “الليلة الأخيرة”، تأليف عيسى جمال الدين، وإخراج ناصر عبد المنعم، كما يلتقي جمهور مسرح متبربول مع مسرحية الحادثة للمؤلف لينين الرملي والمخرج عمرو حسان.