تدشين أنشطة أول فرقة مسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

“تحت شعار النور منكم ولكم” دشنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، أنشطة فرقة “الشمس” لذوي الاحتياجات الخاصة في مقرها الدائم بمسرح الحديقة الدولية، بحضور إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد من قيادات وزارة الثقافة مع حشد كبير من الجمهور.

وقالت عبدالدايم إنه منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لأبطال الإرادة شرعت مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات الهادفة إلى دعم ورعاية متحدي الإعاقة، وجاءت مبادرة وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح لتأسيس فرقة الشمس كخطوة مهمة تؤكد قيم المواطنة وتلقي الضوء على قضاياهم كما تهدف إلى تحقيق دمج أفرادها بشكل طبيعي مع المجتمع من خلال الأعمال الفنية، وتم اختيار اسم (الشمس) تعبيرًا عن الطاقة الإيجابية.

وأكدت وزيرة الثقافة في كلمتها خلال الافتتاح في تصريحات خاصة لإرم نيوز، أن تقديم الدعم والرعاية لهؤلاء الأبطال يعد رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة، والاهتمام بهم أحد المعايير المهمة والمعاصرة لقياس تقدم وتحضر المجتمعات، مشيرة إلى أن قطاعات الوزارة المختلفة نفذت العديد من البرامج التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة منها استحداث فصلين بمركز تنمية المواهب بالأوبرا للأطفال والشباب، إلى جانب برامج التمكين الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة التي تقدم ألوانًا من الفنون والثقافة والآداب المختلفة.

وفي كلمته، قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن فرقة الشمس تعد الأولى من نوعها في مسرح الدولة وتديرها الفنانة وفاء الحكيم، مؤكدًا أن البيت الفني للمسرح كان سباقًا في إنتاج عروض لذوي القدرات الخاصة والتي بدأها الفنان فتوح أحمد الرئيس الأسبق للبيت الفني للمسرح، مضيفًا أن برنامج النشاط يضم أعمالًا عديدة تعبر عن احتياجات وقضايا أبطال الإرادة.

وكانت الاحتفالية قد بدأت بعزف السلام الوطني، تلاه عرض للفنون الشعبية شارك فيه مجموعة من متحدي الإعاقة مع مبدعين من شباب محافظة السويس تلاه تفقد لنتائج ورشة الرسم والمنتجات اليدوية التي تصاحب نشاط الفرقة.