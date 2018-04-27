“إرم نيوز” تحضر عروض مسرحية “فابريكا” لأيمن زيدان

يواصل فريق عمل مسرحية “فابريكا” إعداد الفنان القدير أيمن زيدان ومحمود الجعفوري وإخراج القدير أيمن زيدان على مسرح الحمراء بالعاصمة السورية دمشق.

يشارك في بطولة المسرحية محمد حداقي، حازم زيدان، لجين إسماعيل، لوريس قزق، نجاح مختار، لمى بدور، فادي حموي، خوشناف ظاظا، فيما أنجز الموسيقا التصويرية للعمل سمير كويفاتي.

واقتبس زيدان المسرحية عن نص “ممثل الشعب” للكاتب برانيسلاف نوشيتش ويتناول النص بإطار كوميدي موضوع الانتخابات البرلمانية ومن يمثل الشعب، من خلال مزج النص الأوروبي بنكهة محلية تجعله في متناول البيئة السورية. كما شهدت عروض المسرحية حضورًا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا.

“إرم نيوز” حضرت العروض والتقت صناع العمل.