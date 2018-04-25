لأول مرة.. مهرجان دولي يجمع عروضًا لـ “المونودراما” المسرحية في تونس

تشهد تونس ولأول مرة في تاريخها الثقافي، فعاليات أول مهرجان دولي للمونودراما، في الفترة بين 30 أبريل/نيسان و 5 مايو/أيار الداخل، في تظاهرة ثقافية كبرى ستتوزع بين محافظات تونس العاصمة، والقيروان، وقفصة، وصفاقس، ومدنين، والكاف الحدودية مع الجزائر.

وذكر مدير المهرجان الدولي، الممثل التونسي إكرام عزوز، أنّه جرى تقسيم العروض على 3 مستويات بمشاركة دولية تشكل مسابقة كبرى تحوي مسرحيات عربية وأفريقية، إضافة إلى البلد المضيف.

وقال عزوز في تصريحات لــ”إرم نيوز”، إن المهرجان سيوفر احتكاكًا بين المسرحيين المغاربة من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، مع نظرائهم في السعودية والكويت ومصر والسودان وفلسطين والعراق، علاوة على بوركينا فاسو وساحل العاج والبينين من القارة السمراء.

وأضاف إكرام عزوز، أنّ المستوى الثاني يشمل عروضًا للمونودراما الضاحكة لكبار الفنانين العرب، بينما يجري الاحتفاء بمبدعين بارزين في مستوى العروض الشرفية لمسرحيين قادمين من 24 بلدًا.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البرنامج لن يخلوَ من عرض الأعمال الجديدة للمرة الأولى بعد إنتاجها في دول خليجية ومغاربية ومشرقية، إضافة إلى تكريم رواد المسرح في منطقة المغرب العربي.

واختار القائمون على المهرجان الدولي للمونودراما، المسرح الفلسطيني كضيف شرف في الدورة التأسيسية بمشاركة 5 أعمال من يافا، وحيفا، وغزة، والقدس الشريف، وجباليا؛ في محاولة لحشد التضامن مع القضية الفلسطينية.

وأفاد مدير المهرجان، أن “وزارة الشؤون الثقافية تعهدت بتقديم الدعم الرسمي لتثبيت المهرجان بشكل سنوي، يُعيد لـتونس نشاطها الثقافي والسياحي، ويرسخ لتبادل فني بين مختلف المسرحيين العرب والأفارقة على وجه التحديد”.

يذكر أن المونودراما هو فن من الفنون الدرامية، وهو من أشكال المسرح التجريبي التي تطورت واتسعت رقعتها خلال القرن العشرين، والقائمة على ممثل واحد يسرد الحدث عن طريق الحوار، وهو نص مسرحي أو سينمائي لممثل واحد مسؤول عن إيصال رسالة المسرحية ودلالاتها جنبًا إلى جنب مع عناصر المسرحية الأخرى.