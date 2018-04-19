عروض من 10 دول عربية وأجنبية في ليالي المسرح الحر بالأردن

تشارك عروض مسرحية من نحو عشر دول عربية وأجنبية في الدورة الجديدة لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في الأردن، التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر.

وتتنافس على جوائز الدورة الثالثة عشرة للمهرجان فرق من الأردن ومصر وتونس والمغرب وفلسطين وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وكندا وروسيا.

وتقام العروض في الفترة من 28 أبريل/ نيسان إلى الثالث من مايو/ أيار، على مسارح المركز الثقافي الملكي ومسرح الشمس ومركز الملك عبدالثاني في الزرقاء.

وتأسس مهرجان ليالي المسرح الحر في عام 2006 بصفة محلية، واجتذب على مدى السنوات مشاركات عربية وأجنبية حتى أصبح مهرجانًا دوليًا.

وقالت أمل الدباس، رئيسة اللجنة العليا للمهرجان في مؤتمر صحفي: “بعد عطاء استمر لثلاث عشرة دورة من مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي وانتشاره المكثف على مستوى العالم، استطاع المهرجان في هذا العام الحصول على ترخيص الهيئة العالمية للمسرح والانضمام إلى شبكة المهرجانات العالمية، مما يحمّلنا مسؤولية كبرى للمحافظة على المستوى الذي وصل إليه المهرجان”.

وأضافت: “هذا العام يتشرف المهرجان بوجود ضيوف نجوم عرب يشكلون إضافة نوعية للمهرجان منهم النجمة إلهام شاهين، النجمة ندى بسيوني، النجم محمد المنصور، النجم مازن الناطور، النجم حسين المنصور بجانب وفد من الهيئة العربية للمسرح”.

ويكرّم المهرجان في هذه الدورة الممثل حسن أبو شعيرة والممثلة سهير فهد والممثل حابس حسين من الأردن، إضافة إلى الإماراتي محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة العالمية للمسرح ومدير مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.