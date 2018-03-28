على غرار “مسرح مصر”.. أشرف عبدالباقي يؤسس “مسرح السعودية”

تمكن العشرات من السعوديين في المملكة من الجنسين من الحصول على فرصة التدرب في ورش عمل لتقديم وجه جديد للكوميديا السعودية، وذلك من خلال المسرح، وبتدريب وإشراف الفنان المصري أشرف عبدالباقي.

واستمرت الدورة التدريبية 4 أشهر حضر فيها 50 شابًا وشابة في ورش عمل مكثفة لتقديم أول مسرحيتين في المملكة أمام حضور عائلي، وذلك في مبادرة شبابية لإعادة تفعيل المسرح بالسعودية.

وكشف أشرف عبدالباقي، في تقرير مصور لقناة “العربية، أنه من بين 1500 متقدم من الشباب والشابات تمكن 100 منهم من تجاوز الاختبارات وتدريبهم على الأداء السرحي، في تجربة حملت اسم “مسرح السعودية” وتسعى إلى جذب الطاقات الشابة.

كما أعرب أحد المتواجدين في موقع المسرح عن أن الجمهور السعودي صعب ولماح وفي نفس الوقت شرس، لذا فإنه تقع على عاتق الشباب المشاركين بالمسرح مسؤولية كبيرة لتقديم ما يليق به.