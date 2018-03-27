دعمًا لليوم العالمي للمسرح.. مصر تعرض مسرحية “مجانية الدخول”

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، يعرض “البيت الفني للمسرح” في مصر، مسرحية “شقة عم نجيب” في الثامنة مساء على خشبة “مسرح الغد”.

وقال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن بيت المسرح يحتفل باليوم العالمي للمسرح بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، التي ستكون في ضيافة مسرح الغد لمشاهدة العرض المسرحي “شقة عم نجيب”، بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ومديري فرق البيت الفني للمسرح، وعدد من الفنانين والإعلاميين.

وأضاف أن الكاتب سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق سيلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح قبل بدء العرض، مشيراً إلى أن جميع مسرحيات البيت الفني للمسرح غدًا بالمجان بمناسبة هذا اليوم.

ومن جانبه قال سامح مهران: “العرض الذي وقع الاختيار عليه يستعيد عالم نجيب محفوظ الذي طرحه في رواياته من خلال شخصيتي سعدية وعباس وهما يمثلان الطبقة المتوسطة، حيث يحاولان دائمًا إتمام زواجهما إلى أن يجدا إعلانًا في قرطاس ترمس على كورنيش النيل عن شقة للإيجار على النيل في العجوزة، فيأخذهم الطموح والأمل للسكن فى هذه الشقة، وتبدأ رحلة مقابلة أشباح شخصيات نجيب محفوظ التي تظهر لهم تباعًا وتتوالى الأحداث”.

“شقة عم نجيب” تأليف سامح مهران، وبطولة نجوم مسرح الغد هبة توفيق، شريف عواد، خضر زنون، أحمد نبيل، مروة يحيى، سلمى رضوان، ريهام السيد، وموسيقى ياسمين فراج، وديكور وأزياء نهاد السيد، ومن إخراج جلال عثمان.