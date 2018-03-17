“خريف”.. عرض مغربي يثير إعجاب الجمهور.. ويهدد “سلم نفسك” (صور)

استضاف قصر ثقافة الأقصر، العرض المسرحي المغربي “خريف” لفرقة “أنفاس مسرح”، ضمن اختتام الاحتفالات بالأقصر عاصمة للثقافة العربية.

وشهد العرض زحامًا كبيرًا أمام وداخل المسرح، ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

عرض “خريف” جرى تقديمه في العديد من الدول، وحصل على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي في الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي، التي أقيمت بالجزائر عام 2016، وهو من تأليف فاطمة هوري وإخراج ودراما تورجي أسماء هوري.

ووجه العمل دعوة لإعادة التفكير في الواقع، والصمود أمامه رغم قسوته، من خلال قصة امرأة تصاب بمرض السرطان، وتروي معاناتها مع التشوهات الجسدية التي دفعت رفيق حياتها للتخلي عنها، واضطرارها لمواجهة التحديات المعيشية بمفردها، لتبدأ رحلة الاعتماد على الذات في صورة ملحمية تمجد الحياة وتسخر من الموت.

وتميز العرض بجمال الإخراج والأداء المتقن الذي ضم جملًا حوارية قصيرة وأداءًا حركيًا تعبيريًا متميزًا، أداه عدد من الفنانات الشابات، تميزن بالتناغم الذهني والحركي هن: فريدة بوعزاوي وسليمة مومني مع زينب الناجم وفاطمة الزهراء لهويتر وهند بنجبارة وهاجر كريكع، وشيماء أجبيري، وموسيقى رشيد البرومي، وإضاءة رضا العبدلاوي، وملابس أمينة البحراوي.

ووصف عدد من النقاد العرض بأنه رغم كونه مأساويًا لكنه خاطف ومؤثر، ورأى فريق آخر أنه اعتمد على الرمزية والموسيقى وأنه سرق البساط من العرض المسرحي “سلم نفسك”، الذي اعتمد في لغته على الأسلوب المباشر.

من جانبها، قالت وزير الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم: “المسرح المغربي غني، وسعدت باستقبال الجمهور المصري للعرض، وأرى أنه حقق نجاحًا لعدة عوامل أهمها، أنه يتناول قصة ذات أبعاد إنسانية، وثانيًا أداء الأبطال المقنع، وثالثًا الإخراج والموسيقى”.

ووصف الكاتب الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي العرض بأنه يعكس النهضة المسرحية في المغرب، ويتميز بالبساطة في الأداء وعمق المحتوى.