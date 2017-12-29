برعاية حاكم الشارقة.. إدارة مهرجان المسرح العربي تتمسك بتنظيمه في تونس

نفت الهيئة العربية للمسرح، الخميس، تراجعها عن تنظيم مهرجان المسرح العربي في تونس بعد تردد أنباء عن إلغاء حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، للدورة العاشرة.

وراجت في الأوساط التونسية أن الدورة الجديدة لمهرجان المسرح العربي، ستتأثر بتداعيات حادثة منع طيران الإمارات لبعض التونسيات من السفر على الخطوط الإماراتية، لكن الهيئة المديرة أعلنت عن “تمسكها بتنظيم أكبر فعالية مسرحية بالعالم العربي، اعتبارًا من الــ10 كانون الثاني/ يناير في تونس”.

وقالت الهيئة العربية للمسرح في بيان رسمي إنها “ترحب بكافة المسرحيين العرب المشاركين في الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي، والتي ستعقد في تونس بموعدها وببرنامجها الذي تم العمل على إعداده بكل دقة، في عمل مشترٍك مبني على الاحترام والتفاهم بين وزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية والهيئة العربية للمسرح”.

وتابع البيان أن “الهيئة تأمل أن تكون الدورة العاشرة بمستوى الطموح والانتظارات العربية عامة والتونسية خاصة، ولتكون الدورة تحية وتقديراً للجهود الإبداعية المسرحية التي أنجزتها سيدات المسرح التونسي وسادته، فشكلوا علاماته الفارقة والمميزة”.

وتمّ الاتفاق على نقل الدورة الجديدة من مهرجان المسرح العربي، إلى تونس خلال دورة الجزائر 2017 والتي توجت العرض المغربي المسرحي “خريف” بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي لعام 2016.