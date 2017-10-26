السعودية تستضيف عروضًا من دار الأوبرا المصرية

يستضيف مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، عروضًا من دار الأوبرا المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير المركز محمد السيف، إن “40 عازفًا من دار الأوبرا المصرية، سيقدمون باقة من روائع تراث الطرب العربي، على مسرح المركز خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأشار السيف إلى أن الفعالية من تنظيم وتنفيذ مركز الملك فهد الثقافي، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

ويمثل العازفون فرق “باليه أوبرا القاهرة، والأوركسترا السيمفوني، والكورال، وكورال أكابيللا، والرقص المسرحي المصرية، وفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، والفرقة القومية، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية”.