نجوم “الحفلة التنكرية” يتهمون وزارة الثقافة المصرية بإهدار المال العام

سيطرت حالة من الغضب والضيق على أبطال العرض المسرحي “الحفلة التنكرية” الذي يجري عرضه على مسرح السلام في القاهرة، بسبب صدور قرار من رئيس البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، بإلغاء العرض رغم نجاحه وإقبال الجمهور عليه.

وقالت لقاء سويدان بطلة العرض في تصريح خاص لإرم نيوز إنه “ليس معقولاً أن يتم وقف عمل فني ناجح دون سبب، فقد استغرقنا وقتاً طويلاً من أجل التحضير للعرض ورصد البيت الفني للمسرح ميزانية قدرها 600 ألف جنيه، ورغم هذه الميزانية الكبيرة، تم وقف العرض بعد شهر واحد فقط”.

وتابعت سويدان أن “إلغاء عرض كلّف الدولة 600 ألف جنيه يعد إهداراً للمال العام، ويستوجب سؤال القائمين على العمل بإدارة البيت الفني للمسرح.

ومن جانبه، قال الفنان محمد رياض إنه “أمر غريب أن يتم وقف عرض مهم دون أي سبب، ويبدو أن وزارة الثقافة تتفنن في إهدار المال العام، ولا توجد نية لتصحيح الأخطاء”.

ووجه عدد من نجوم المسرحية رسالة إلى وزير الثقافة حلمي النمنم عبروا فيها عن غضبهم من وقف العرض ووجهوا إلى الوزير سؤالاً قائلين: “لمصلحة من إهدار المال العام؟”.

مسرحية “الحفلة التنكرية” من إخراج هشام جمعة وترجمة الراحل سعد أردش وبطولة محمد رياض ولقاء سويدان.

والمسرحية غنائية كوميدية استعراضية مقتبسة عن رواية للكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا تحمل العنوان نفسه، وهي تحكي عن السياسة والفساد والتغيير وعلاقة الحاكم بالمحكوم والتحولات المثيرة في تلك العلاقة.