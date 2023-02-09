"عليك نغنّي".. مسرحية تغوص في الموروث الغنائي والدراما التونسية

يتيح المخرج المسرحي التونسي نوفل عزارة، في عمله المسرحي الجديد "عليك نغنّي"، مساحة للتعبير والذهاب بخيالهم بعيداً، انطلاقاً من الموروث الغنائي التونسي وصولاً إلى الأعمال الدرامية وموسيقاها الخاصة.

والمسرحية من إنتاج مسرح "التياترو"، لمؤسسه الفنان توفيق الجبالي، وهو فضاء مسرحي يعمل منذ أكثر من 20 عاماً على تكوين الشباب وإنتاج المسرحيات الموجهة للأطفال، وكذلك الكهول.

وقدّم المخرج نوفل عزارة العرض الأول لهذه المسرحية بفضاء "التياترو"، أمام جمهور أمضى ساعة ونصف الساعة من المتعة، حيث بذل الممثلون الشباب أقصى طاقاتهم على خشبة المسرح لتقديم لوحات مسرحية مغلفة بأغاني دأب التونسيون على سماعها على امتداد عقود.