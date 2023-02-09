"عليك نغنّي".. مسرحية تغوص في الموروث الغنائي والدراما التونسية
يتيح المخرج المسرحي التونسي نوفل عزارة، في عمله المسرحي الجديد "عليك نغنّي"، مساحة للتعبير والذهاب بخيالهم بعيداً، انطلاقاً من الموروث الغنائي التونسي وصولاً إلى الأعمال الدرامية وموسيقاها الخاصة.
والمسرحية من إنتاج مسرح "التياترو"، لمؤسسه الفنان توفيق الجبالي، وهو فضاء مسرحي يعمل منذ أكثر من 20 عاماً على تكوين الشباب وإنتاج المسرحيات الموجهة للأطفال، وكذلك الكهول.
وقدّم المخرج نوفل عزارة العرض الأول لهذه المسرحية بفضاء "التياترو"، أمام جمهور أمضى ساعة ونصف الساعة من المتعة، حيث بذل الممثلون الشباب أقصى طاقاتهم على خشبة المسرح لتقديم لوحات مسرحية مغلفة بأغاني دأب التونسيون على سماعها على امتداد عقود.
وتنطلق المسرحية من أغنية المطرب التونسي الراحل الهادي الجويني "عليك نغنّي"، لتحلق بعدها نحو الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية التونسية، مروراً بالموروث الموسيقي الثري، واستحضار أغاني الطاهر غرسة ومحمد الجموسي.
وتجمع المسرحية بين السرد والغناء والكوميديا، وتحمل لمسة المخرج والمنتج المسرحي الكبير توفيق الجبالي، ولا تقتصر على سرد جوانب من التراث الموسيقي فحسب، بل تطرح من خلف الكواليس ومن وراء الكلمات المنطوقة قضايا اجتماعية وعاطفية، منها التحرش الجنسي بالممثلات واستغلالهن، وهشاشة الفنانين والرقابة المفروضة على الأعمال الفنية، ونظرة الجمهور إلى الفن المسرحي.
وبدا الجمهور أحد المكونات الأساسية لهذا العرض وجزءاً لا يتجزّأ من الديكور، ولم يكتف الممثلون بالأداء على خشبة المسرح بل اتخذوا من الأروقة والممرات الفاصلة بين الجماهير مسرحاً لهم فكان الجمهور حيوياً وفاعلاً.
وأصرّ الممثلون على أن تكون أسماؤهم حاضرة في معلقة المسرحية، ولم يترددوا في التفاعل مع الجمهور حين طالبوا بحقهم في جرعة من التشجيع والتصفيق.
والممثلون هم صابرين الغنودي وأمين رشيد وخليل القلالي وكريم الدخيلي وهبة أولاد نصر ورحاب بن محمد وفاطمة بن يوسف وسيرين حمامي ونادية الخمسي ومحمد أمين نجيلي.
إلى جانب هشام بروري وهاجر الدريدي وزينب المالكي ومهيار الحاجي وأحمد منصور ودرة جراية وأشرف بلقاسم وأسماء بن عمر ومريم منصوري ويوسف رحماني وليلى منكبي وهيفاء زهاني.
وهؤلاء الشباب هم ممثلون هواة لكنهم تركوا انطباعاً جيداً لدى جمهور المسرحية، وأظهروا من خلالها قدرة على تقمص أدوار شخصيات مختلفة، ومن المنتظر أن يكونوا حاضرين في أعمال مسرحية مقبلة، وفق ما أكده القائمون على مسرح "التياترو".