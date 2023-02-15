المستعرب الإسباني بيدرو مونتابيث.. عاشق أندلسي سحرته لغة الضاد
لم يكن المستعرب الإسباني بيدرو مارتينيز مونتابيث (بالإسبانية: Pedro Martínez Montávez )، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، مجرد باحث غربي سعى إلى إشباع فضوله عبر التلصص على غرائب الشرق وأساطيره وعوالمه السحرية، كما فعل الكثير من المستشرقين، بل كان عاشقًا مخلصًا للأدب العربي، وحارسًا أمينًا على كنوزه السردية، ومدافعًا شرسًا عن جماليات التراث العربي والإسلامي.
مونتابيث، الذي رحل عن عمر ناهز التسعين عامًا، وترك إرثًا معرفيًّا قيّمًا، ركز اهتمامه على الثقافة العربية، على عكس الكثير من المستشرقين الذين نظروا إلى كل جغرافية خارج المركز الأوروبي على أنها "الشرق"، وكرسوا لنظرة نمطية استعلائية تعتبر الشرق متحفًا للخرافات والغيبيات والتخلف.
وينتقد مونتابيث الاستشراق الغربي بشكل عام، متفقًا بدرجة كبيرة مع ما جاء فى كتاب الاستشراق للباحث والمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، إذ يقول إن أغلب المستشرقين الغربيين خلال فترة من فترات حياتهم كانوا دون شك يساعدون الاستعمار، عبر الحديث عن تخلّف شعوب الشرق وحاجتهم لمستعمر يسهم في تطورهم.
جهد بحثي منصف
من هنا يمكن تقييم تجربة مونتابيث على أنها كانت جهدًا منصفًا وموضوعيًّا في قراءة التراث العربي، فقد سلط الضوء على الأدب العربي المعاصر عبر ترجمته إلى اللغة الإسبانية، أو العكس، وبحث في تأثيرات الثقافة العربية في إسبانيا وأوروبا، عمومًا، على ضوء التجربة العربية في الأندلس.
ولم يشأ مونتابيث، في أبحاثة الدؤوبة، الخلط بين جميع حضارات الشرق، حيث آثر الاختصاص في الاهتمام بالثقافة العربية فقط، دون غيرها من ثقافات الشرق الكثيرة والمتباينة، ولذلك اتسمت أبحاثة بالدقة العلمية والتوثيق المهني والمعرفي، المنزه عن أي أغراض أخرى.
وانطلاقًا من هذا العشق الجارف للغة الضاد، ألّف مونتابيث الكثير من الكتب عن العالم العربي والتاريخ الأندلسي وترجم إلى اللغة الإسبانية أعمالًا لأبرز الشعراء العرب، مثل: محمود درويش، ونزار قباني، وجبران خليل جبران، وبدر شاكر السياب وغيرهم، كما ترجم نماذج من الشعر الفلسطيني، واهتم بشعراء العراق من أمثال عبد الوهاب البياتي، وبلند الحيدري، وفوزي كريم، ومحمد مهدي الجواهري، وسواهم.
وكان المستعرب الإسباني مؤمنًا، دون أي دوافع سوى إظهار الحقيقة، أن العنصر العربي والإسلامي يشكّل أحد المكونات الرئيسة للثقافة الإسبانية ولشخصية المواطن الإسباني، ويقول إن الثقافة العربية والإسلامية ليست بعيدة عنا بل قريبة جدًّا منا، فتجد التأثيرات العربية والإسلامية موجودة فى الفن الإسباني وفى الأدب الإسباني وفي المأكولات الإسبانية وفي العادات والتقاليد الإسبانية.
وكان مدافعًا عن لغة الضاد، فكان يرى أن اللغة العربية والثقافة العربية بكل ما تحملانه هما حقيقة يُمثلان الحصن الوحيد المتبقي للعرب، وعليهم أن يحافظوا بجدية ووعي وتحد على هذا الحصن وأن يحموه من الذوبان والانهيار، لأنه يعني وقتئذ انهيارهم.
فترة مصر
وإضافة إلى تأثره بمفردات وعناصر الحضارة العربية والإسلامية بالأندلس، زاد ولعه بالثقافة العربية بعد أن أمضى سنوات في مصر، وعقد صداقات مع أبرز كتابها وأدبائها، وخبر الثقافة العربية عبر المعايشة اليومية.
ويقول في حوار عن تلك المرحلة "كانت إقامتي الطويلة في مصر، بعد إحرازي الإجازة في إسبانيا، لاستكمال الدراسة وتحضير أطروحة الدكتوراه (1957-1962) أساسية في تكويني المهني، بل وفي تكويني كإنسان. لقد اكتشفت ما كنت حتى تلك اللحظة أجهله تمامًا عن ذلك العالم العربي، الذي كنت أدرسه: الناس والشعوب والمجتمعات وأنماط أخرى في الحياة والعلاقات، لم أعد أكتفي بالتعلم من الكتب فقط، بل حتى من الشارع أيضا..
كانت مصر في تلك السنوات، ولاسيما القاهرة عالمًا أخاذًا.. وفي هذا السياق فقد فتحت لي العلاقات والصداقات التي ربطتني بمثقفين وكتاب سبلًا رائعة، سواء على الصعيد المهني أو الحياتي..
وعلى سبيل المثال فأنا لا أستطيع أن أنسى أبدًا اليوم الذي تعرفت فيه إلى نجيب محفوظ، وأجريت معه مقابلة دامت ساعتين تقريبًا، كما إنني ما زلت أحتفظ في ذاكرتي بوضوح، بالمحادثات الأدبية مع يحيى حقي في دار الكتب، ومع يوسف الشاروني في مكتبه، أو مع محمد عبد الحليم عبد الله في بيته، أو المساء الذي قضيته مع الشاعر الصوفي محمود أبو الوفا في مأواه في جبل المقطم".
شغل مونتابيث الكثير من المناصب الأكاديمية المرموقة، ونال العديد من الجوائز، مثل: جائزة التضامن مع العالم العربي من جمعية الصحفيين العرب في إسبانيا، فضلًا عن ثلاث درجات دكتوراه فخرية من جامعات مختلفة وهي خاين وغرناطة وأليكانتي.
حاز لقب شخصية العام الثقافية عام 2008 من جائزة الشيخ زايد للكتاب، في الإمارات، "تكريمًا لدوره الرائد في بناء جسور التواصل بين الثقافتين العربية والإسبانية، وجمع المستعربين الإسبان والمستعربين في أمريكا اللاتينية بالمتخصصين العرب باللغة وبالثقافة الإسبانية"، وفي ما جاء في حيثيات الجائزة.
شيء من السيرة
وُلد الراحل في بلدة خودار بمنطقة خيان (جيّان) الأندلسية عام 1933، وانتقل مع عائلته بعد انتهاء الحرب الأهلية في بلاده إلى العاصمة الإسبانية، حيث درس في كلية الآداب بـ"جامعة كومبلوتنسي" ونال منها درجة الدكتوراه في فقه اللغات السامية والتاريخ عام 1963، وعمل قبل ذلك مديرًا لـ"المركز الثقافي الإسباني" في القاهرة كما درّس في جامعاتها لأكثر من سبع سنوات.
التحق مونتابيث بعدد من الجامعات الإسبانية، حيث كان أستاذًا لتاريخ الإسلام في "جامعة إشبيلية"، ومدير قسم اللغة العربية والإسلام و"معهد الدراسات الشرقية والأفريقية" في "جامعة مدريد المستقلة" التي كان أول رئيس منتخب بها بين عامَي 1978 و1982، عقب دكتاتورية فرانكو.
واهتمّ في كتاباته بدراسة التراث العربي والإسلامي الذي اعتبره أحد أبرز المكونات الرئيسة للثقافة الإسبانية ولشخصية المواطن الإسباني حتى اليوم، سواء في تأثيراته الحاضرة في الفنون والآداب أو في ثقافة الطعام والشراب والعادات والتقاليد وغيرها، ناهيك عن العمارة الإسلامية التي تتجلى في الكثير من القصور والقلاع والمباني التي لا زالت قائمة حتى اليوم في إسبانيا.
وضع مونتابيث العديد من المؤلّفات مثل "استكشافات في الأدب العربي الجديد" (1977)، و"الأدب العربي اليوم" (1978)، و"العرب والبحر الأبيض المتوسط" (1999)، و"لماذا العراق؟" (2003)، و"مأساة العرب الكبرى" (2003)، و"العالم العربي وتغيّرات القرن" (2004)، و "تطلّعات الغرب والحرمان العربي" (2008.