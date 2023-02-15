المستعرب الإسباني بيدرو مونتابيث.. عاشق أندلسي سحرته لغة الضاد

جهد بحثي منصف

من هنا يمكن تقييم تجربة مونتابيث على أنها كانت جهدًا منصفًا وموضوعيًّا في قراءة التراث العربي، فقد سلط الضوء على الأدب العربي المعاصر عبر ترجمته إلى اللغة الإسبانية، أو العكس، وبحث في تأثيرات الثقافة العربية في إسبانيا وأوروبا، عمومًا، على ضوء التجربة العربية في الأندلس.

ولم يشأ مونتابيث، في أبحاثة الدؤوبة، الخلط بين جميع حضارات الشرق، حيث آثر الاختصاص في الاهتمام بالثقافة العربية فقط، دون غيرها من ثقافات الشرق الكثيرة والمتباينة، ولذلك اتسمت أبحاثة بالدقة العلمية والتوثيق المهني والمعرفي، المنزه عن أي أغراض أخرى.

وانطلاقًا من هذا العشق الجارف للغة الضاد، ألّف مونتابيث الكثير من الكتب عن العالم العربي والتاريخ الأندلسي وترجم إلى اللغة الإسبانية أعمالًا لأبرز الشعراء العرب، مثل: محمود درويش، ونزار قباني، وجبران خليل جبران، وبدر شاكر السياب وغيرهم، كما ترجم نماذج من الشعر الفلسطيني، واهتم بشعراء العراق من أمثال عبد الوهاب البياتي، وبلند الحيدري، وفوزي كريم، ومحمد مهدي الجواهري، وسواهم.

وكان المستعرب الإسباني مؤمنًا، دون أي دوافع سوى إظهار الحقيقة، أن العنصر العربي والإسلامي يشكّل أحد المكونات الرئيسة للثقافة الإسبانية ولشخصية المواطن الإسباني، ويقول إن الثقافة العربية والإسلامية ليست بعيدة عنا بل قريبة جدًّا منا، فتجد التأثيرات العربية والإسلامية موجودة فى الفن الإسباني وفى الأدب الإسباني وفي المأكولات الإسبانية وفي العادات والتقاليد الإسبانية.

وكان مدافعًا عن لغة الضاد، فكان يرى أن اللغة العربية والثقافة العربية بكل ما تحملانه هما حقيقة يُمثلان الحصن الوحيد المتبقي للعرب، وعليهم أن يحافظوا بجدية ووعي وتحد على هذا الحصن وأن يحموه من الذوبان والانهيار، لأنه يعني وقتئذ انهيارهم.