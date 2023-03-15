متاحف تنقل ملكية أعمال فنية من روسية إلى أوكرانية

تلقي الحرب الروسية الأوكرانية ظلالها على الجانب الفني كذلك، إذ أقدمت متاحف عالمية على نقل ملكية تحف روسية إلى أوكرانية.

وفي خطوة مثيرة، عمل متحف "المتروبوليتان" للفنون في نيويورك على إعادة تصنيف بعض لوحاته، ومن بينها لوحتان صُنفتا سابقا على أنهما روسيتان، إلا أن المتحف غيّر تصنيفهما إلى الأعمال الأوكرانية.

وحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعاد متحف المتروبوليتان و"المعرض الوطني" في لندن تسمية لوحة للرسام التشكيلي الفرنسي إدغار ديغا، لتصبح "راقصة بالزي الأوكراني" بدلا من "الراقصة الروسية".