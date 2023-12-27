موجة انتقادات لجامعة هارفرد بعد اتهامات بالسرقة الأدبية

تواجه جامعة هارفرد الأمريكية، اتهامات بالسرقة الأدبية، أثارت دعوات لإقالة رئيسة الجامعة كلودين جاي، بحسب صحيفة "ذا هيل".

وقالت الصحيفة، إن "رئيسة الجامعة كان يجب أن تقوم بإجراء عدد هائل من التصحيحات على أبحاث سابقة خلال الأسابيع الماضية بعد ادعاءات بالسرقة الأدبية التي نُسبت لها".

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، دعت نائبة محرر الصفحة الافتتاحية روث ماركوس رئيسة الجامعة للتنحي عن منصبها.

وأضافت: "إن ظلت كلودين جاي رئيسة للجامعة، فسيكون ذلك بمثابة إشارة سيئة لطلابها حول خطورة سلوكها".

وواصل مجلس إدارة الجامعة الدفاع عن كلودين جاي، وأصدر بيانات مواجهة جدل معاداة السامية الأخير واتهامات السرقة الأدبية.