إيزابيل الليندي تتطرق للحرب والهجرة في "الريح تعرف اسمي"

تنسج الروائية التشيلية إيزابيل الليندي في روايتها الصادرة حديثًا "الريح تعرف اسمي"، الماضي والحاضر معًا.

وتتبع في روايتها، الآثار المتتالية للحرب والهجرة على طفل في أوروبا عام 1938، وعلى آخر في الولايات المتحدة عام 2019.

وترصد "الريح تعرف اسمي" حياة صموئيل أدلر البالغ 5 سنوات في فيينا عام 1938، عندما اختفى والده أثناء "ليلة الكريستال"، الليلة التي تفقد فيها عائلته كل شيء.

وتجازف والدته، لتأمينه، بإرساله في قطار من النمسا التي احتلها النازيون إلى إنجلترا، حيث يجلس وحيدًا، ولا يحمل سوى ملابسه وكمانه.