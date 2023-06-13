إيزابيل الليندي تتطرق للحرب والهجرة في "الريح تعرف اسمي"
تنسج الروائية التشيلية إيزابيل الليندي في روايتها الصادرة حديثًا "الريح تعرف اسمي"، الماضي والحاضر معًا.
وتتبع في روايتها، الآثار المتتالية للحرب والهجرة على طفل في أوروبا عام 1938، وعلى آخر في الولايات المتحدة عام 2019.
وترصد "الريح تعرف اسمي" حياة صموئيل أدلر البالغ 5 سنوات في فيينا عام 1938، عندما اختفى والده أثناء "ليلة الكريستال"، الليلة التي تفقد فيها عائلته كل شيء.
وتجازف والدته، لتأمينه، بإرساله في قطار من النمسا التي احتلها النازيون إلى إنجلترا، حيث يجلس وحيدًا، ولا يحمل سوى ملابسه وكمانه.
ولاحقًا، تنطلق إيزابيل الليندي بنا نحو أريزونا 2019، حيث تستقل أنيتا دياز ووالدتها قطارا آخر؛ هربًا من الخطر الذي يلوح في الأفق في السلفادور، بحثًا عن ملاذ آمن في الولايات المتحدة. لكن وصولهما يتزامن مع سياسة فصل الأسرة الجديدة، فتجد أنيتا البالغة من العمر سبع سنوات نفسها وحيدة في مخيم في نوجاليس. وتهرب من واقعها الهش من خلال رحلاتها إلى أزابهار، عالم خيالي سحري. في هذه الأثناء، تستعين سيلينا دوران، العاملة الاجتماعية الشابة، بمحامٍ ناجح على أمل تعقب والدة أنيتا.
وبين الماضي والحاضر، تتشابك رواية "الريح تعرف اسمي"، التي تروي حكاية هذين الطفلين، بحثًا عن العائلة والمنزل، وهي شهادة على التضحيات التي يقدمها الآباء ورسالة حب للأطفال الذين ينجون من أكثر الأخطار التي لا يمكن فهمها - ولا يتوقفون عن الحلم أبدًا.