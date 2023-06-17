"تحت شمس واحدة".. مصر وروسيا تحتفلان في معرض فني

المعرض الذي يهدف إلى تمتين العلاقات بين الشعبين الروسي والمصري، شهد اعلان دراسة تأثير التقاليد الثقافية لمصر القديمة على الفن الروسي ودراسة النشاط الفني لممثلي الحداثة الروسية وأتباعهم في القاهرة والإسكندرية.

وشارك في المعرض الذي يعد نوعا من الحوار الفني والثقافي بين الفنانين من روسيا بافيل كيديسيوك، مدير البيت الروسي بالإسكندرية وداريا كاراتشيفا، رئيسة المشروع الفني وفنانة الغرافيك، بالإضافة إلى مشرفي المعرض الفنان أرتور ميرزويان وتاتيانا دفوريادكينا، ومن الجانب المصري شارك في المعرض الفنانون – الدكتور ياسين حراز وهبة صالح ومحمد بسيوني، وفق rt.