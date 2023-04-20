للمرة الأولى.. فيلم أردني ينافس في مهرجان كان

وستقام الدورة في الفترة من الـ16 إلى الـ27 من أيار المقبل، وتعد هذه المرة هي الأولى التي ينافس فيها فيلم أردني في هذا المهرجان العالمي المرموق.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، جرى تصوير الفيلم، الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، في العاصمة الأردنية عمّان لمدة 5 أسابيع في العام 2022.

وحصل على خدمات تسهيل كاملة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، إضافة إلى منحة إنتاج في العام 2019، ومنحة ما بعد الإنتاج في العام 2022، وكلاهما من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة، كما استفاد الفيلم من الحوافز المالية المخصصة للإنتاجات الأردنية التي قدمتها الهيئة.