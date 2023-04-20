للمرة الأولى.. فيلم أردني ينافس في مهرجان كان
ينافس الفيلم الروائي الطويل "إنشالله ولد" للمخرج الأردني أمجد الرشيد في أسبوع النقاد، خلال الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي، وفق ما أعلنته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يروي الفيلم قصة الأرملة الشابة "نوال" التي تتعرض لخطر فقدان منزلها ومنزل ابنتها، وتجد نفسها محاصرة ومحرومة من الخيارات، لكنها تقرر المقاومة.
وستقام الدورة في الفترة من الـ16 إلى الـ27 من أيار المقبل، وتعد هذه المرة هي الأولى التي ينافس فيها فيلم أردني في هذا المهرجان العالمي المرموق.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، جرى تصوير الفيلم، الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، في العاصمة الأردنية عمّان لمدة 5 أسابيع في العام 2022.
وحصل على خدمات تسهيل كاملة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، إضافة إلى منحة إنتاج في العام 2019، ومنحة ما بعد الإنتاج في العام 2022، وكلاهما من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة، كما استفاد الفيلم من الحوافز المالية المخصصة للإنتاجات الأردنية التي قدمتها الهيئة.
وقال المدير العام للهيئة مهند البكري في البيان: "إن صنّاع الأفلام الأردنيين يصلون إلى آفاق جديدة بشغفهم ومثابرتهم وموهبتهم، إنهم الآن يروون قصصهم للعالم، ومهرجان "كان" هو أكثر المنصات المرغوبة لهذا الغرض".
والفيلم من إنتاج شركة "إيمجيناريوم فيلمز"، وبطولة: منى حوا، وهيثم العمري، وسلوى نقارة، ويمنى مروان، ومحمد الجيزاوي، وإسلام العوضي.