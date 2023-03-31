وليد الصراف: الشعر مدينة مزدحمة والناقد شرطي المرور

يشبّه الشاعر العراقي وليد الصراف الشعر العربي بمدينة مزدحمة لا إشارات مرور في شوارعها، تتصادم فيها العربات ولا تضفي إلى إبداع، في ظل غياب النقد الحقيقي الذي هو الشرطي، وبوسعه أن ينظم ويقيّم الحركة الشعرية أمام ازدياد كبير لعدد الشعراء، حسب وصفه.

ويشير الصراف، المناصر لقصيدة التفعيلة، في حوار مع "إرم نيوز"، إلى أن النثر لا يمكنه أن يصبح شعرا، حيث يصعب عليه منافسة البحر الشعري في ظل الإرث العربي الكبير في هذا المجال، لافتا أن الحداثة باتت اليوم بمثابة سلطة تضع العصي في عجلات تطور الشعر العربي.

ووليد الصراف شاعر وطبيب عراقي، نال العديد من الجوائز، ولُقب بـ"شاعر الشباب في العراق"، ومن أعماله "ذاكرة الملك المخلوع"، "قصص للنسيان"، "رسالة من قابيل"، "تاسع أهل الكهف"، "ظلال من الشجرة التي اقتلعت"، وغيرها.