افتتاح فريد لمركز ثقافي أقيم في مبنى كان مقرًا لأول بنك في السعودية

نظمت وزارة الثقافة السعودية، افتتاحًا فريدًا لمركز ثقافي أقيم في مبنى تاريخي شهير كان مقرًا لأول بنك تجاري في المملكة، حيث استلهم فنانون سعوديون وعالميون العملات النقدية من منظور فني خلال حفل الافتتاح.

ويحمل المركز الثقافي الجديد اسم "فناء الأول"، ويقع في المبنى التاريخي للبنك الأول بحي السفارات في العاصمة الرياض، والمعروف سابقًا باسم "البنك السعودي الهولندي"، وهو أول بنك تجاري عمل في المملكة.

وشهد افتتاح مركز "فناء الأول" الثقافي، تدشين المعرض الفني الافتتاحي بعنوان "إيداع الذاكرة"، والذي يستمر لثلاثة أشهر يتاح خلالها لزوار المكان التعرف على أمجاد المصرف التجاري الذي استوطن أروقة المبنى في الماضي، لكن من منظور ثقافي وفني.

واستمد 6 فنانين محليين ودوليين معاصرين الإلهام من المحطات المختلفة لتراث المملكة وهويتها المصوّرة على العملات النقدية، فترجموها أعمالًا فنية تعبّر عن 5 موضوعات رئيسة ذات رمزية عالية في المعرض، وهي: النفط، الطبيعة، الحج عبر البحر الأحمر، مكة المكرمة، وشعار المملكة.