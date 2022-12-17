افتتاح فريد لمركز ثقافي أقيم في مبنى كان مقرًا لأول بنك في السعودية
نظمت وزارة الثقافة السعودية، افتتاحًا فريدًا لمركز ثقافي أقيم في مبنى تاريخي شهير كان مقرًا لأول بنك تجاري في المملكة، حيث استلهم فنانون سعوديون وعالميون العملات النقدية من منظور فني خلال حفل الافتتاح.
ويحمل المركز الثقافي الجديد اسم "فناء الأول"، ويقع في المبنى التاريخي للبنك الأول بحي السفارات في العاصمة الرياض، والمعروف سابقًا باسم "البنك السعودي الهولندي"، وهو أول بنك تجاري عمل في المملكة.
وشهد افتتاح مركز "فناء الأول" الثقافي، تدشين المعرض الفني الافتتاحي بعنوان "إيداع الذاكرة"، والذي يستمر لثلاثة أشهر يتاح خلالها لزوار المكان التعرف على أمجاد المصرف التجاري الذي استوطن أروقة المبنى في الماضي، لكن من منظور ثقافي وفني.
واستمد 6 فنانين محليين ودوليين معاصرين الإلهام من المحطات المختلفة لتراث المملكة وهويتها المصوّرة على العملات النقدية، فترجموها أعمالًا فنية تعبّر عن 5 موضوعات رئيسة ذات رمزية عالية في المعرض، وهي: النفط، الطبيعة، الحج عبر البحر الأحمر، مكة المكرمة، وشعار المملكة.
وتقول وزارة الثقافة إن مركز "فناء الأول" سيكون متاحًا أمام الجميع وبشكل مجاني، ضمن جهودها لإيجاد فضاء ثقافي فعّال ومؤثر، ينعكس على نمط حياة أفراد المجتمع، ويمنحهم مكانًا ثالثًا يعيشون فيه الثقافة بكل تجلياتها الإبداعية.
ويستمد مصطلح "المكان الثالث" دلالته من كونه مكانًا مشتركًا يجمع الناس بعيدًا عن المنزل المكان الأول، والعمل المكان الثاني.
ويُعدّ المبنى الذي صُمم، العام 1988، من المعالم البارزة في الحي الدبلوماسي بتصميمه المميز المكوّن من أعمدة أسطوانية في إطار مربّع الشكل، ومزيّن بزخرفة هندسية منقوشة على الطراز النجدي التقليدي.
وافتتح وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مركز "فناء الأول" الثقافي بحضور عدد من المثقفين والفنانين، تتقدمهم رولا الغرير التي تم تعيينها مديرة للمركز الثقافي الجديد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن الوزير قوله إن "فناء الأول" سيكون مركزًا للتبادل المعرفي بين الثقافات، ومقرًا يحتضن مجتمعًا متنوعًا من المفكرين، والمبدعين، وأصحاب المواهب المختلفة.
وأضاف الأمير بدر أن المركز الجديد سيسهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وإيجاد فرص للتبادل الثقافي العالمي؛ مما يعزّز مكانة المملكة، وتمثيلها الثقافي.
من جهتها، قالت مديرة "فناء الأول"، رولا الغرير، في كلمة أمام الحضور بحفل الافتتاح، إن المركز سيكون "وجهةً ثقافية وموطنًا لمجتمعٍ متنوعٍ من المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب".
وأضافت أن المركز "سيكون نقطةَ تلاقٍ لمجموعات من خلفيات وثقافات مختلفة، يقدّم لهم مساحةً للتلاقي والحوار والتبادل الثقافي والمعرفي، وبيئة مثالية لاستكشاف الآخر ولتوليد أفكار جديدة.
وأضافت الغرير أن "فناء الأول" سيكون "حاضنة للمبدعين، والفنانين، والمفكرين، وأصحاب المواهب.. وسيكون مكانًا ثالثًا يقدّم لروّاده مساحةً ملهمة، وفضاءً للتبادل المعرفي والتفاعل مع الآخرين، ومكانًا يثري فكرهم عبر مجموعة واسعة من البرامج الغنية والمتنوعة التي نسعى من خلالها إلى أن نقدّم للزائر رحلة فكرية ومعرفية ممتعة".
ويقول القائمون على المركز إنه مخصص لاحتضان المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب الإبداعية المتعددة، عبر المساحات المتنوعة التي يوفرها للمعارض الفنية وورش العمل والملتقيات الثقافية، فضلًا عن الفضاء الثقافي والمعرفي الذي سيُتيحه المركز لزواره من مختلف الشرائح.
ويضم المركز عدة أقسام وأركان، بينها "حديقة المنحوتات" التي تضمّ مجموعة من 5 قطع فنية، صمّمها فنّانَون سعوديون و 3 فنّانين عالميين من الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين ومصر، خصيصًا لفناء الأول، حيث ستظل معروضة في حديقة مفتوحة تطلّ على الدوّار الثالث في حي السفارات.