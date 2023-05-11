رواية "الحرب التي أحرقت تولستوي" ترصد الجانب الإنساني في المعركة الروسية الأوكرانية

تنقل الروائية الأردنية زينب السعود، وفق رؤية أدبية تستمدّ فنّيتها وقوتها من الواقع الإنساني، صورة عن تجربة الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. إذ تتحدث في روايتها “الحرب التي أحرقت تولستوي” عن القيم الإنسانية التي نكاد نفقدها اليوم بفعل أنانيتنا وجشعنا.

عنوان الرواية الصادرة عن “الآن ناشرون وموزعون” (2023) يحيل القارئ إلى رواية “الحرب والسلم” للروائي الروسي تولستوي، تلك التي أرّخ فيها للحرب الروسية، وها هي بلاده في الوقت الراهن تشهد حرباً جديدة مع أوكرانيا.

الرواية جاءت محاكية للأحداث المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، إذ نقلت صور واقعية عن عمليات القصف التي كانت لا تستثني شيئاً، فكل شيء متوفر في تلك الحرب إلا الأخلاق.