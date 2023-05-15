حكيم حرب: حلمت بأن أصبح قبطاناً لكن سفينة المسرح أبحرت بي صوب جزر المعرفة
خطفه المسرح من حلمه باعتلاء السفن لاكتشاف العالم، غير أنه وجد في خشبة المسرح قاربا طاف به عوالم وأسرار الدنيا وخفايا النفس البشرية، حكيم حرب، المخرج والمسرحي الأردني حمل على عاتقه نشر ثقافة المسرح في المجتمع لاكتشاف مواهب الشباب والأطفال المهمشين في المحافظات والأطراف والبوادي والمخيمات.
حكيم حرب في هذا الحوار مع "إرم نيوز" الأقرب إلى المكاشفة يتحدث عن الفنون والثقافة والمبدع الذي يواجه وحشية الظروف والألم:
- لم تكن لديك ميول لدراسة المسرح، كيف خطفتك الفنون وأصبحت أحد أهم الفنانين في الأردن والوطن العربي؟
البحر، وليس المسرح، كان هاجسي منذ الطفولة، ولهذا حاولت دراسة البحرية في اليونان لكي أصبح قبطانًا، فقد كنت مسكونا بهاجس البحث عن قارات وجزر وعوالم وحقائق جديدة غير مكتشفة ما وراء البحار، ولكن عندما تحطمت سفينتي على صخرة الواقع بسبب الظروف الاقتصادية التي حالت دون الدراسة في الأكاديمية البحرية في اليونان، والتي تحتاج مبالغ مالية باهضة، عدت على مضض موجها دفة سفينتي صوب جامعة اليرموك في الأردن، لكي أدرس أي تخصص يتاح لي.
لقد تحطم الحلم وما عاد يهمني نوع الدراسة البديلة مهما كانت، فكان أن قُبلت في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وأذكر أنني ذهبت مرة واحدة لمحاضرة الاقتصاد ولم أعد، فقد شاهدت بالصدفة على باب الكلية إعلاناً عن مسرحية "شاطئ الزيتون" فشدني شكل السفينة ومنظر البحر في الإعلان، وعاد هاجس البحرية يراودني من جديد، أصابتني حالة من الدهشة وأنا أتابع المسرحية، وأعجبتني فكرة أن الأحلام التي لا نستطيع تحقيقها في الواقع يمكننا تحقيقها في الخيال عن طريق المسرح.
وقد نجح الممثلون داخل المسرحية في تجسيد عملية الإبحار، فشعرت بأن خشبة المسرح تحولت إلى سفينة، وعندها قررت التعمق في اكتشاف المسرح، فأخذت في التردد على كلية الفنون الجميلة داخل الجامعة، وهناك تعرفت على عدد من طلاب المسرح الذين أصبحوا أصدقاء أعزاء وزملاء مهنة ورفاق درب مسرحي طويل، ومنهم صديقي المخرج الراحل "حسين نافع" وآخرون.
وقد عرفوني بدورهم على الفنان المصري المبدع الذي أصبح لاحقا معلمي وأبي الروحي "د. عبد الرحمن عرنوس"، حيث قال لي بلهجته المصرية المحببة عندما سمع قصتي ولاحظ مقدار شغفي: "عايز تبقى بحار؟ اطلع على خشبة المسرح وأنت تكتشف البحر الحقيقي"، ومن يومها صعدت فوق الخشبة ولم أنزل عنها حتى هذه اللحظة، وأدركت أن هاجسي نحو دراسة البحرية لم يكن سوى فكرة مجازية داخل عقلي وروحي كشاب كان في مقتبل العمر آنذاك، لم يكن يدرك أن دلالاتها الرمزية تعني أن لدي رغبة في غزو المجهول واكتشاف حقيقة هذا العالم الذي أتينا إليه دون موافقة مسبقة منا.
وهكذا أصبح المسرح سفينتي التي اكتشفت من خلالها جزر المعرفة وقارات الجمال واكتشفت نفسي أيضا، فما كان مني إلا أن قمت بتحويل تخصصي في الجامعة من الاقتصاد الى المسرح، وهناك تعلمت أولى وأهم دروس المسرح التي أصبحت قاعدة ومنهج عمل بالنسبة لي، والتي تقول إن المسرح ميدان إثارة يمثل صراع الإنسان مع حقيقته ومحاولته المستمرة لكشف القناع عن وجه الحياة، فأصبح المسرح بالنسبة لي منهج وجود ومشروع حياة وطريقة تفكير وليس مجرد هواية أو مهنة أو وظيفة.
- تحمل اليوم شعلة المسرح في الأردن وتقوم بمبادرات لتعزيز ثقافة المسرح، أين موقع المسرح في سلم أولويات المجتمع العربي؟
لا يمكن لنا فصل المسرح عن بقية الفنون وعن الثقافة بشكل عام، فحال المسرح كحال بقية أشكال الثقافة والفنون، وحال الثقافة والفنون كحال الظروف السياسية والاقتصادية، هي عملية متكاملة تكمل بعضها بعضا وتؤثر في بعضها بعضا، ليس على المستوى العربي فحسب بل على المستوى العالمي أيضا.
فتاريخ البشرية حافل بالأمثلة التي تشهد على ذلك، فمثلاً لا يمكن لأمة مهزومة سياسياً واقتصادياً أن تنتج فناً رفيعاً أو مسرحاً حراً أو ثقافة تنويرية، كما أنه في ظل تلك الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية الضحلة، تنتشر حالات الجهل والظلامية والفساد والعنف، فيتصدر المشهد الثقافي بشكل عام والفني والمسرحي بشكل خاص؛ أنصاف فنانين وأشباه مبدعين وجيش من المزيفين والدجالين، بينما يغيب المبدعون الحقيقيون عن مواقع صنع القرار.
وذلك لأن الفساد يدافع عن نفسه وبحاجة لأن يحمي نفسه، ولهذا هو يجند حوله هذا الجيش من المقاولين والسماسرة الذين فهموا الثقافة والفنون على أنها لعبة الفهلوة والمصالح وفن البزنس، فتم وضعهم في مواقع صنع القرار لكي يغطوا على حالات الفساد المستشرية. فتخيل يرعاك الله أي ثقافة وأي مسرح ستكون النتيجة، خاصة ونحن نعيش وسط بركان يومي ملتهب من النزاعات والصراعات الدموية الفتاكة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.
أعتقد أن المبدعين الحقيقيين الذين لم ينجرفوا مع تيار الفساد وبقوا قابضين على الجمر في الوطن العربي قلة، بينما انضم الكثيرون لدوامة التجارة والبزنس والصفقات الثقافية والفنية المربحة مادياً والمدمرة معنوياً وثقافياً وإنسانياً، بحجة أنهم يريدون أن يعيشوا، وأن يؤمنوا لقمة العيش لأطفالهم، وأن لا أحد يكترث للثقافة والفنون والمسرح، فكان ذلك مبرراً لتقديم تنازلات.
ولكن ما أهمية أن يكسب الإنسان العالم ويخسر نفسه؟ كل ما سبق جعل خشبات مسارحنا العربية باردة لا حياة فيها، فتحول المسرح إلى حالة كرنفالية مؤقتة يتم الاحتفاء بها بين الحين والآخر ضمن جمهور ضيق ومحدود ويتكون من المسرحيين أنفسهم، ولم يعد حالة تنويرية على مدار العام تنتشر في كافة الأماكن ويتعاطى معها جمهور عريض من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
كما أن الموضوعات التي تتناولها غالبية العروض المسرحية العربية هي موضوعات غريبة لا تمس هموم الإنسان العربي ولا تعالج قضاياه المصيرية، وكأن غالبية المسرحيين بشكل خاص والفنانين بشكل عام مغيبون عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي، ويعيشون في مجرات وكواكب ليست لها علاقة بكوكبنا.
طبعاً سبب كل ذلك هو الخوف، الخوف من قول الحقيقة والخوف من عدم قدرتهم على تأمين الدعم في المرات القادمة، والخوف من الحرمان من المشاركة في المهرجانات والجوائز والأعمال التلفزيونية..الخ، ولكن لا يمكن لفنان خائف وخنوع أن يبدع مسرحاً حراً أو دراما نوعية متقدمة، فالمسرح أساسا فعل حرية ورفض وتمرد على كافة أشكال الخوف والخنوع والتبعية، ولا يمكن له أن يعيش ويزدهر وسط بيئة ظلامية قمعية فاسدة.
لكن تبقى هنالك استثناءات ضئيلة لمسرحيين مازالوا يقبضون على الجمر رغم قساوة الظروف، لكنهم مهمشون ومعتم عليهم من المتنفذين في المسرح، الذين تضج فعالياتهم المسرحية بنفس الوجوه سنويا، وكأننا أمام شبكة أو شلة من أصحاب تبادل المصالح المشتركة، ولهذا النتيجة الآن محزنة ومخيبة للآمال، ولا يمكن أن تتغير إلا بعملية إعادة بناء شاملة، تتضمن أولا تغيير كافة القائمين على المسرح والفنون في عالمنا العربي.
- المختبر المسرحي مشروع مسرح جوال يستهدف الأطفال، كيف تقيم هذه التجربة وهل تعتقد أنها نجحت؟ وما الذي ينقصها؟
المختبر المسرحي الجوال من أهم المشاريع المسرحية التي عملت فيها، كنت قد تقدمت بهذا المشروع لوزيرة الثقافة السابقة لانا مامكغ فتلقفته بذكاء ودعمته بكل طاقتها، فالمشروع يعمل على مستويين، الأول فني والثاني علاجي، المستوى الفني يهدف لاكتشاف مواهب الشباب والأطفال المهمشين في المحافظات والأطراف والبوادي والمخيمات، ويعمل على تدريبها لمدة شهرين أو ثلاثة، ويضعها على بداية طريق الاحتراف المسرحي، ثم ينتقل لمحافظة ثانية وثالثة ورابعة.. إلخ، حتى يغطي كافة المحافظات الأردنية.
والمستوى الثاني العلاجي يعمل على توظيف الدراما لمعالجة بعض السلوكيات السلبية وبعض الحالات النفسية المستعصية، عن طريق منهج السايكودراما أو العلاج النفسي من خلال الدراما، وقد نجح المختبر في تخليص المتدربين من الطاقة السلبية ومن الشوائب والتراكمات النفسية والذهنية، وتحول إلى حائط صد يحميهم من الانزلاق في متاهات العنف والجريمة والتطرف والمخدرات، حتى أن المختبر كان يدخل ليدرب داخل السجون أو مراكز الإصلاح والتأهيل.
لي تجربة ناجحة في تدريب نزيلات سجن الجديدة في العاصمة الأردنية عمان، وقد استمر عملي في المختبر لمدة سبع سنوات ثم توقفت بسبب جائحة كورونا، ومن يومها وأنا أحاول إحياء المشروع مع المسؤولين الجدد في وزارة الثقافة الأردنية لكن دون جدوى، مع أن المشروع غير مكلف مادياً فقد كنت أقوم بالتدريب وحدي دون أي مساعدة من أحد، ولمدة سبع سنوات قمت بتدريب آلاف الطلبة من كافة محافظات المملكة، والبعض منهم احترف التمثيل وأصبح له شأن في عالم المسرح والتلفزيون.
أتمنى أن يعود المختبر لخدمة أبناء المحافظات المتعطشين لمثل هذه المشاريع الريادية المبدعة، والتي أعتبرها من وجهة نظري أهم من المشاريع الكرنفالية والاستعراضية التي لا تصنع جمهورا حقيقيا ولا تخلق ثقافة أو مسرحا حقيقيين، وتعيد تكرار نفسها لذات الأشخاص وذات المناطق داخل العاصمة فقط.
- معظم الأعمال المسرحية العربية مستوحاة من مسرحيات عالمية، هل تعتقد أننا نعاني أزمة في كتّاب المسرح؟
تقديم مسرحيات عالمية لكتاب أجانب يعتبر أمرا إيجابيا بهدف الانفتاح على الثقافة العالمية بعيدا عن التقوقع والانغلاق، وهذا أمر موجود ليس في الأردن فقط، بل في كافة الدول العربية والأجنبية، فهنالك نصوص عالمية خالدة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، ولكن المسألة تكمن في كيف نقدمها لجمهورنا الأردني والعربي دون استعلاء أو اغتراب، ودون أن يشعر المتلقي العربي بفجوة بينه وبين هذه الأعمال المسرحية العالمية العظيمة.
وهذا يتطلب إعداداً جديداً للنصوص الأجنبية يجعلنا نقربها من البيئة العربية ويجعل هذه الأعمال تتناول هموم الإنسان العربي وكأنها كتبت له ولزمانه هذا، لكن المشكلة عندما يبالغ بعض المخرجين في مسألة التجريب أو ما يعرف بالحداثة وما بعد الحداثة أو ما يعرف بمسرح ما بعد الدراما، فيقدمون أعمالاً مسرحية لا يفهمها إلا المتخصصون ولا تصلح إلا للمهرجانات وللتنافس على الجوائز، هنا يصبح المسرح بعيداً عن الناس ولا جمهور له إلا من المسرحيين أنفسهم.
أعتقد أن الحل يكمن في أن نقدم الشيء العميق بمنتهى البساطة بعيداً عن "الفذلكات"، فليس بالضرورة أن تكون الأشياء العميقة معقدة ولا أن تكون الأشياء البسيطة سطحية وساذجة، فجوهر المسرح الحقيقي يكمن في تقديم ما هو عميق بمنتهى البساطة، لهذا أعمل مع فرقتي المسرحية "مسرح الرحالة" التي أسستها منذ عام 1991 ومازالت تعمل حتى الآن، أعمل على التنقل والترحال في المسرح لتقديم نصوص محلية وعربية وعالمية، ليس في العاصمة فقط بل في كافة المحافظات الأردنية.
حتى أننا نقدم مسرحنا أحياناً في الساحات والحدائق العامة بهدف جذب الجمهور وخلق ثقافة مسرحية تنويرية حقيقية وليس مجرد استعراض ومنافسة على جوائز، ومؤخراً قمنا بتأسيس مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة واستقطبنا عروضاً مسرحية عربية وأجنبية من مختلف دول العالم وتم تقديمها في الساحات والحدائق العامة، ونجح المهرجان نجاحاً كبيراً وأصبح له جمهوره العريض، وحالياً نستعد لإقامة الدورة الثانية للمهرجان بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية.
باختصار، لا توجد مشكلة في النصوص، فالنصوص أو الأفكار على قارعة الطريق ولكن تحتاج لمن يقوم بإعدادها وإخراجها لتناسب البيئة المحلية والعربية، ثم إن لدينا الكثير من الكتاب الأردنيين والعرب، حتى أن الكثير من المخرجين وأنا واحد منهم أصبحنا نكتب نصوصنا بأنفسنا، الأزمة الحقيقية هي أزمة وعي وأزمة إخلاص في تقديم مسرح جماهيري يتناول آلام وآمال الناس دون أبراج عاجية.
والأزمة أيضاً أزمة إنتاج ودعم وتمويل ورعاية للمسرح من قبل وزارات الثقافة في الأردن والوطن العربي، فمع الأسف نشعر كثيراً أن هذه المؤسسات تعمل دون إستراتيجيات ثقافية واضحة وحقيقية، فهي تحتفي بالثقافة لكنها لا تصنع ثقافة، تحتفي بالمسرح لكنها لا تصنع مسرحاً.
- ما هي الأعمال التي تعتبرها الأقرب إلى حكيم حرب؟
كل أعمالي المسرحية قريبة إلى قلبي كأنها أبنائي لا يمكن لي أن أفرق بينها، وقد كتبتها وأعددتها وأخرجتها لأتناول فيها الواقع العربي بشكل خاص والإنساني بشكل عام، فكانت بمثابة انعكاس للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعبر عما يجول في أذهان الناس وتتناول قضاياهم المصيرية وتدق ناقوس الخطر اتجاه ما يتهدد هذه الأمة من مخاطر وويلات ومؤامرات، لإيماني بأنه تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كمسرحيين تجاه ناسنا وأهلنا وجمهورنا وأمتنا.
لا يمكن للمسرح أن يكون مجرد وسيلة ترفيه وتخدير وسط ما نشهده اليوم من فوضى ودمار، فأنا أؤمن بالمثقف العضوي وبالفنان والمسرحي العضوي المشتبك مع قضايا أمته، والذي يستخدم المسرح كسلاح مقاوم لا يقل أهمية عن الرصاص في أرض المعركة، في سبيل الارتقاء بوعي الأمة وذائقتها الفنية والجمالية ونشر الوعي.
مشكلتنا الحقيقية تكمن في الجهل والظلام الذي يحاول البعض طمسنا به لكي لا نفكر ولا نبدع ولا نخترع ولا نقاوم، فإذا ما نجح المسرح في خلق حالة من الوعي والتنوير داخل الأمة فإنه بهذا يكون قد وضع إصبعه على الجرح الحقيقي وتمكن من تقديم خدمة عظيمة لأمته لكي تصحو من سباتها وتعود لتستعيد أمجادها وتحقق حريتها واستقلالها بين الأمم.
ومن هذا المنطلق كتبت وأعددت وأخرجت عشرات المسرحيات الملتزمة مثل "أغراب، المتمردة والأراجوز، هاملت يصلب من جديد، الشوك اللي في الورد، سيمفونية الدم مكبث، مأساة المهلهل، لا تصالح، رجال في الشمس، عصابة دليلة والزيبق، ليلة سقوط طيبة، جنونستان، وأخيراً وليس آخراً مسرحية سالومي أو وستغسل يا نهر الأردن".