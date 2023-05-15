حكيم حرب: حلمت بأن أصبح قبطاناً لكن سفينة المسرح أبحرت بي صوب جزر المعرفة

- تحمل اليوم شعلة المسرح في الأردن وتقوم بمبادرات لتعزيز ثقافة المسرح، أين موقع المسرح في سلم أولويات المجتمع العربي؟

لا يمكن لنا فصل المسرح عن بقية الفنون وعن الثقافة بشكل عام، فحال المسرح كحال بقية أشكال الثقافة والفنون، وحال الثقافة والفنون كحال الظروف السياسية والاقتصادية، هي عملية متكاملة تكمل بعضها بعضا وتؤثر في بعضها بعضا، ليس على المستوى العربي فحسب بل على المستوى العالمي أيضا.

فتاريخ البشرية حافل بالأمثلة التي تشهد على ذلك، فمثلاً لا يمكن لأمة مهزومة سياسياً واقتصادياً أن تنتج فناً رفيعاً أو مسرحاً حراً أو ثقافة تنويرية، كما أنه في ظل تلك الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية الضحلة، تنتشر حالات الجهل والظلامية والفساد والعنف، فيتصدر المشهد الثقافي بشكل عام والفني والمسرحي بشكل خاص؛ أنصاف فنانين وأشباه مبدعين وجيش من المزيفين والدجالين، بينما يغيب المبدعون الحقيقيون عن مواقع صنع القرار.

وذلك لأن الفساد يدافع عن نفسه وبحاجة لأن يحمي نفسه، ولهذا هو يجند حوله هذا الجيش من المقاولين والسماسرة الذين فهموا الثقافة والفنون على أنها لعبة الفهلوة والمصالح وفن البزنس، فتم وضعهم في مواقع صنع القرار لكي يغطوا على حالات الفساد المستشرية. فتخيل يرعاك الله أي ثقافة وأي مسرح ستكون النتيجة، خاصة ونحن نعيش وسط بركان يومي ملتهب من النزاعات والصراعات الدموية الفتاكة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.

أعتقد أن المبدعين الحقيقيين الذين لم ينجرفوا مع تيار الفساد وبقوا قابضين على الجمر في الوطن العربي قلة، بينما انضم الكثيرون لدوامة التجارة والبزنس والصفقات الثقافية والفنية المربحة مادياً والمدمرة معنوياً وثقافياً وإنسانياً، بحجة أنهم يريدون أن يعيشوا، وأن يؤمنوا لقمة العيش لأطفالهم، وأن لا أحد يكترث للثقافة والفنون والمسرح، فكان ذلك مبرراً لتقديم تنازلات.

ولكن ما أهمية أن يكسب الإنسان العالم ويخسر نفسه؟ كل ما سبق جعل خشبات مسارحنا العربية باردة لا حياة فيها، فتحول المسرح إلى حالة كرنفالية مؤقتة يتم الاحتفاء بها بين الحين والآخر ضمن جمهور ضيق ومحدود ويتكون من المسرحيين أنفسهم، ولم يعد حالة تنويرية على مدار العام تنتشر في كافة الأماكن ويتعاطى معها جمهور عريض من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

كما أن الموضوعات التي تتناولها غالبية العروض المسرحية العربية هي موضوعات غريبة لا تمس هموم الإنسان العربي ولا تعالج قضاياه المصيرية، وكأن غالبية المسرحيين بشكل خاص والفنانين بشكل عام مغيبون عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي، ويعيشون في مجرات وكواكب ليست لها علاقة بكوكبنا.

طبعاً سبب كل ذلك هو الخوف، الخوف من قول الحقيقة والخوف من عدم قدرتهم على تأمين الدعم في المرات القادمة، والخوف من الحرمان من المشاركة في المهرجانات والجوائز والأعمال التلفزيونية..الخ، ولكن لا يمكن لفنان خائف وخنوع أن يبدع مسرحاً حراً أو دراما نوعية متقدمة، فالمسرح أساسا فعل حرية ورفض وتمرد على كافة أشكال الخوف والخنوع والتبعية، ولا يمكن له أن يعيش ويزدهر وسط بيئة ظلامية قمعية فاسدة.

لكن تبقى هنالك استثناءات ضئيلة لمسرحيين مازالوا يقبضون على الجمر رغم قساوة الظروف، لكنهم مهمشون ومعتم عليهم من المتنفذين في المسرح، الذين تضج فعالياتهم المسرحية بنفس الوجوه سنويا، وكأننا أمام شبكة أو شلة من أصحاب تبادل المصالح المشتركة، ولهذا النتيجة الآن محزنة ومخيبة للآمال، ولا يمكن أن تتغير إلا بعملية إعادة بناء شاملة، تتضمن أولا تغيير كافة القائمين على المسرح والفنون في عالمنا العربي.