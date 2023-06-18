وفاة الكاتب المسرحي المصري محمد أبو العلا السلاموني
أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في مصر، اليوم الأحد، وفاة الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني عن عمر ناهز 82 عامًا.
ونعى مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وفاة السلاموني.
وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان إن الراحل "أثرى الحياة المسرحية بأكثر من 40 نصًا مسرحيًا خالدًا على مدار تاريخه الطويل، الذي استمر عطاؤه خلاله حتى اللحظات الأخيرة من عمره، ليرحل تاركًا إرثًا مسرحيًا وأدبيًا خالدًا".
وولد السلاموني في محافظة دمياط شمال مصر عام 1941، وتخرج من معهد المعلمين عام 1959، قبل أن يكمل تعليمه ويحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1968.
عمل الراحل بالتدريس، ثم انتقل للعمل مديرًا للفرق القومية المسرحية، وبعدها مديرًا عامًا للمسرح بالثقافة الجماهيرية.
رأس السلاموني تحرير سلسلة "نصوص مسرحية"، التي كانت تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكان عضوًا في اللجنة الدائمة للمسرح المجلس الأعلى للثقافة.
ومن أبرز مؤلفات السلاموني المسرحية "رجل في القلعة"، "الثأر ورحلة العذاب"، "المليم بأربعة"، "ست الحسن"، و"المحروسة والمحروس".
وألف للتلفزيون أيضا مسلسلات "البحيرات المرة"، "الحب في عصر الجفاف"، "قصة مدينة" و"نسر الشرق"، وكتب السيناريو والحوار لعدد آخر من المسلسلات.
حصل الراحل السلاموني على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن النص المسرحي عام 1984، وعلى وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1986، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2018.