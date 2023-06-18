وفاة الكاتب المسرحي المصري محمد أبو العلا السلاموني

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في مصر، اليوم الأحد، وفاة الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني عن عمر ناهز 82 عامًا.

ونعى مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وفاة السلاموني.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان إن الراحل "أثرى الحياة المسرحية بأكثر من 40 نصًا مسرحيًا خالدًا على مدار تاريخه الطويل، الذي استمر عطاؤه خلاله حتى اللحظات الأخيرة من عمره، ليرحل تاركًا إرثًا مسرحيًا وأدبيًا خالدًا".