جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العربي لمحو الأمية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذا العام، احتفالية بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية، الذي يأتي في 8 كانون الثاني/يناير من كل عام، تحت شعار "لحياة كريمة.. أقرأ وأكتب"، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية.

وكانت القمة العربية التي انعقدت في الكويت 2014، خلال الدورة 25، أعلنت العقد الحالي عقداً للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي واعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خلال عشر سنوات (2015-2024).

وعقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع شركائها من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، تسعة اجتماعات خلال تسع سنوات؛ بهدف التغلب على الأمية أحد أهم التحديات التي تواجه الدول العربية وهو القضاء على الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية وصولا إلى مجتمع المعرفة.

وستتضمن الاحتفالية عقد جلسة حوارية بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجال تعليم الكبار حول شعار الاحتفالية.

وتجدد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعوتها إلى كافة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، للتعاون المشترك لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الأمية في الوطن العربي، التي تعد العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.