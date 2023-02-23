عبد الناصر حسّو: المسرح السوري أمام اختبار استمراره وماهية وجوده

ذكرت في تصريح سابق أن العولمة لها وجه إيجابي، كيف ذلك في المسرح تحديدا؟

إن العولمة (العالمية) لا تتعارض مع خصوصيات الشعوب، ولا تحطم الهوية، إنما تحافظ عليها، وقد طرحت الهوية الحضارية موضوع التعددية الثقافية على أساس التفاعل الإيجابي والبنّاء بين الحضارات لا على أساس الصراع أو محاولة طمس الخصوصية الحضارية لثقافة ما على حساب ثقافة أخرى قد تكون غازية..

بينما البُعد العولمي (العالمي) قائم في كل حضارة وثقافة، وهو من جوهر السلوك الإنساني السليم، ونجحت العولمة في فرض قيمها على أنها عالمية كوزموبوليتية على اعتبار أنها أهم من القيم المحلية المميزة، معززة تلك الهيمنة بسلاح الإعلام والاتصال والمعلومات.

الوجه الإيجابي للعولمة في مجال المسرح يكمن في انفتاحها على الآخر من الثقافة وتعايشها في بيئة متخمة بالهويات المختلفة وأحياناً المتناقضة، وتبادل في الأفكار بشرط الحفاظ على الهوية الثقافية والقدرة على تطويرها، لعل أحد أهم منجزاتها بأنها تجاوزت ثالوث المحرمات (الجنس، الدين، السياسة) نسبياً في بيئة كان اليقين سيد المواقف.

لذلك قد يكون المسرح المجال الأفضل للعولمة الإيجابية بوجهها الحضاري من خلال التأثر والتأثير على مستوى الثقافات الأخرى والاستفادة منها.

أعتقد أن إيجابيات العولمة في مجال المسرح كثيرة، هي انفتاحه بشكل أوسع على العالم الذي أصبح صغيراً ومؤطراً من خلال وسائل الاتصالات العديدة، كونه كان منفتحاً منذ بداياته الأولى على شكل فرق زائرة تقدم عروضها في البلدان المجاورة بعد انتشاره عبر انتقالهم بالعرض من منطقة إلى أخرى، وكذلك عن طريق نقاد المسرح وباحثيه (ترجمة، دراسات، محاضرات، ندوات).

وإذا كان هذا هو الشكل المباشر، فالشكل غير المباشر لهذا الانفتاح العولمي من خلال النصوص المترجمة إلى لغات أخرى، ولولا هذين الشكلين لما تعرّف العالم ولا المسرح العربي على المسرح بصياغاته المتعددة من الأرسطية وشكله الإيطالي والمسرح الإليزابيثي والمسرح الفرنسي والمسرح الملحمي ومراحله والمسرح الإسباني والكوميديا المرتجلة والمسرح الروسي والمسرح الهندي والمسرح الياباني، ولا تعرّف على أساليب الإخراج والتيارات والمذاهب المسرحية، ولا حتى على الشخصيات المسرحية.

العولمة لا يمكن أن تكون نقيضاً للهوية، ولن تكون بديلة عنها، هي الخيار الإنساني المتاح والمفتوح أمام مستقبل البشرية.