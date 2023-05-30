كتاب "الذاكرة في السّرد" يتساءل عن جدوى الكتابة في عالم افتراضي

وفي تقديمه لهذا الكتاب يؤكّد الناشر على أنّ الأقلام العربية التي وعت أهمية الذاكرة، قبل أن يَكتب الآخر عنها، كثيرةُ، لأنّ بعض هؤلاء الكتّاب اشتغلوا على الذاكرة من منطلق التّشوُّهات الدّاخلية والانسلاخات الهوياتية التي تؤرّقهم.

ويطرح الكتاب الصادر عن دار ميم للنشر في الجزائر جملة من الأسئلة المرتبطة بسؤال الغاية من الكتابة، لعلّ أهمّها كيف يكتب السرد العربيُّ المعاصرُ هذه الذاكرة، ولماذا يُعيدُها إلينا؟ وهل يسترجعُها كما هي أو يُحمّلُها أبعادًا أيديولوجية وثقافية واجتماعيّة وسياسية تُمليها عليه قناعاته وولاءاتُه الرمزية؟