كتاب "الذاكرة في السّرد" يتساءل عن جدوى الكتابة في عالم افتراضي
يضع كتاب "الذاكرة في السّرد" للباحثة حياة مختار أم السعد بين يدي القارئ، مجموعة من الأفكار تُحاولُ الإجابة عن سؤال ملحّ هو لماذا نكتب؟ وما حاجتُنا اليوم للكتابة في عالم ازداد انفتاحُه، وكثُرت أزماتُه وتشنُّجاتُه، حتى بات الفردُ فيه لصيقًا بمشاكله أكثر من أن يُمسك كتابًا، وكأنّ الزمن يُهرولُ من بين أيدينا ولا نستطيع الإمساك به؛ لأنّنا ضعنا وسط شبكات من العلاقات الافتراضية التي تُخرّبُ عوالمنا الداخلية، وتزيدُنا ابتعادًا عن كينونتنا وما حلمنا يومًا بتحقيقه.
وفي تقديمه لهذا الكتاب يؤكّد الناشر على أنّ الأقلام العربية التي وعت أهمية الذاكرة، قبل أن يَكتب الآخر عنها، كثيرةُ، لأنّ بعض هؤلاء الكتّاب اشتغلوا على الذاكرة من منطلق التّشوُّهات الدّاخلية والانسلاخات الهوياتية التي تؤرّقهم.
ويطرح الكتاب الصادر عن دار ميم للنشر في الجزائر جملة من الأسئلة المرتبطة بسؤال الغاية من الكتابة، لعلّ أهمّها كيف يكتب السرد العربيُّ المعاصرُ هذه الذاكرة، ولماذا يُعيدُها إلينا؟ وهل يسترجعُها كما هي أو يُحمّلُها أبعادًا أيديولوجية وثقافية واجتماعيّة وسياسية تُمليها عليه قناعاته وولاءاتُه الرمزية؟