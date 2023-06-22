الإمارات تطلق مبادرة "الأندلس.. تاريخ وحضارة"

ويأتي إطلاق هذه المبادرة بشراكة مع مملكة إسبانيا، تعبيرًا عن إيمان دولة الإمارات الراسخ بحتمية الانفتاح على الحضارات والتلاقي بين الثقافات والأديان.

وتسعى الإمارات من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الحضارة الأندلسية عبر جملةٍ من الأنشطة الثقافية والفنية، الهادفة إلى تعزيز الروابط المتينة القائمة بين الدولتين، والتعريف بالحضارة العربية التي شهدتها الأنْدَلُس.

وتبرز المبادرة ما تأسست عليه الأندلس من ثقافة الحوار والتسامح وقيم الانفتاح والتعايش، وهي القيم ذاتها التي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر جهود متعددة، لنشرها وترسيخها.

وتشمل المبادرة فعاليات فنية وثقافية متنوعة، منها معرض للمقتنيات الفنية الأندلسية، وندوتان ثقافيتان تستضيف إسبانيا أولاهما في سبتمبر/ أيلول 2023، بينما تستضيف الإمارات الندوة الثانية في فبراير/ شباط 2024، إلى جانب عدد من العروض الفنية والموسيقية من موشحات أندلسية والأوركسترا السمفونية وأنغام عربية وإسبانية.

وتسعى المبادرة إلى تعميق المعرفة بالحضارة الأندلسية الفريدة من خلال ترجمة أهم مصادر التراث الأندلسي في كافة الفنون وحقول المعرفة، وإعادة نشرها باللغة العربية، لتعيد إلى الأذهان حقبة مزدهرة من تاريخ الإنسانية، وتتيح للعالم استكشاف صفحات من التبادل الثقافي والحضاري المتواصل.