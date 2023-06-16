الفيلم الروسي "نينا" .. هل يفوز بجائزة شنغهاي السينمائي؟

ويروي الفيلم قصة امرأة كانت تعيش حياة سعيدة مع زوجها وابنها، وتنقلب حياتها رأسا على عقب منذ معرفتها بأن حبيبها السابق مصاب بمرض خطير، والذي يطلب منها ترك عائلتها والسفر إلى جورجيا، حيث توافق "نينا" على طلبه، وهذه الرحلة تغيّر حياة جميع المشاركين في القصة.

كما يشهد برنامج المهرجان عرض 53 فيلما، تتوزع على 24 فيلما سينمائيا، و5 أفلام وثائقية، و10 أفلام للرسوم المتحركة، و14 فيلما قصيرا.