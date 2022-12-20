وفاة الشاعر الشعبي التونسي أحمد البناني

غيب الموت الشاعر الشعبي التونسي أحمد البناني اليوم الثلاثاء والذي كان يلقب بـ "شاعر السباسب" ويعد أحد أبرز شعراء عصره وصاحب قصائد شهيرة تتغنى بالقيم الاجتماعية النبيلة وبحب الوطن وبر الوالدين وغيرها، وضمن أغراض شعرية متنوعة من الغزل إلى الشعر الفكاهي.

وأعلنت مديرة المكتبة العامة في محافظة القصرين، التي ينتمي إليها الشاعر الراحل، وفاته، وتناقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهتمة بالشأن الثقافي نبأ رحيل البناني ونشرت بعضا من قصائده.