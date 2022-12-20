وفاة الشاعر الشعبي التونسي أحمد البناني
غيب الموت الشاعر الشعبي التونسي أحمد البناني اليوم الثلاثاء والذي كان يلقب بـ "شاعر السباسب" ويعد أحد أبرز شعراء عصره وصاحب قصائد شهيرة تتغنى بالقيم الاجتماعية النبيلة وبحب الوطن وبر الوالدين وغيرها، وضمن أغراض شعرية متنوعة من الغزل إلى الشعر الفكاهي.
وأعلنت مديرة المكتبة العامة في محافظة القصرين، التي ينتمي إليها الشاعر الراحل، وفاته، وتناقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهتمة بالشأن الثقافي نبأ رحيل البناني ونشرت بعضا من قصائده.
ويقول مقربون منه إنه كان صاحب ملاحم فكرية وصاحب شعر لا ينافس بعد الشاعر الشعبي نجيب الذيبي، وقد اشتهر بقصيدة يقول في مطلعها:
"من صغرتي جيت ڨداد وكريم وداد، ونحب الأشراف الأجواد.. مغوار معروف شايد.
عريف من ساس ميعاد.. من الناس الأمجاد.. للحق للحين ننقاد.. بالخير للناس رايد.
بكلام منقوش ذباد.. مصواب سداد.. لبديت في الڨول ينزاد.. كي النو تهبط قصايد".
وكتب صديقه شكري الجميعي على صفحته في "فيسبوك": "الشاعر التونسي المبرز في الشعر الشعبي التونسي أحمد البناني ترتقي روحه إلى جوار صنوه وملازمه ومنافسه الشاعر نجيب الذيبي من القصرين الثائرة رحمة اللّه عليهما".
وأضاف الجميعي: "الشاعران أثيران عندي لأنني أذكر لقاءاتهما أيام كنت طالبا في المبيتات الجامعيّة وما زلت أذكر بلاغتيهما مع براعة لأحمد في الغزل والشعر الفكاهي وبراعة لنجيب في الحكمة".
وتابع: "كانا جزءا من بلاغة عربية شعبية يمثلان صوت الشعر في محافظة القصرين الثائرة مع أصوات أخرى أصيلة من المرازيق في الجنوب التونسيّ من أمثال البشير عبدالعظيم ومحمد الملوح وبلقاسم عبداللطيف ومن قبلهما الشاعران الكبيران سيدي أحمد البرغوثي ومحمد الصغير ساسي رحمة اللّه عليهما".
وأكد أن "هؤلاء ذاكرة الشعر الشعبي التونسي وجزء من ثقافة المهمشين الذين لا يتكلمون العربية الفصيحة".
ويعتبر البناني أحد أعمدة الشعر الشعبي التونسي وأحد ركائز الثقافة الجهوية ويعتبر شاعرا ملهما في الفكاهة والحب والنقد والنثر والغزل، كما كان موسوعة فكرية وقامة ثقافية يأنس المغرمون بالشعر بالجلوس إليه.