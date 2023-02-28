في "أكثر من صورة في شريط الكاميرا".. البحث عن زوايا مختلفة للمشهد

تُشكل اللغة عند الشاعرة والرسامة نورا عثمان طريقة أخرى للتعبير بالحركة والصوت والألوان والضوء، فتعبر عن حركة الإنسان ومشاعره، من خلال تحويل اللحظة العادية لسينمائية أو تشكيلية، عبر الصورة، جاعلة من العالم أكثر جمالا، وتلميحا، داخل الكادر.

وذلك ضمن مجموعتها الشعرية الأولى "أكثر من صورة في شريط الكاميرا" الصادرة عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، 2023.

وفي نص نورا عثمان تمضي الكاميرا ملتقطة مشاهد الحب من زوايا مختلفة، لأنها تعي بأن صورة واحدة، من زاوية محددة، لا تكفي لتجمع كافة المشاعر التي تتراقص وقت الحالة.