مؤلفون سعوديون صغار يخطفون الأضواء في عالم النشر والكتب

خطف أطفال وناشئة سعوديون الأضواء في معرض جدة الدولي للكتاب، بعد أن حضروا فيه لتوقيع باكورة إصداراتهم، وذلك في حدث استقطب عدداً كبيراً من الزوار.

وأغلق "جدة للكتاب" أبوابه، بعد أن نظمته "هيئة الأدب والنشر والترجمة" بمشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، ونحو 400 جناح معرفي.

وحمل كتاب الطفلة السعودية غنى خليل القريبي (12 عاماً)، عنوان "طريق الحلوى"، وهو رواية أصدرتها باللغة الإنجليزية تحت عنوان "The Dessert Road".