مؤلفون سعوديون صغار يخطفون الأضواء في عالم النشر والكتب
خطف أطفال وناشئة سعوديون الأضواء في معرض جدة الدولي للكتاب، بعد أن حضروا فيه لتوقيع باكورة إصداراتهم، وذلك في حدث استقطب عدداً كبيراً من الزوار.
وأغلق "جدة للكتاب" أبوابه، بعد أن نظمته "هيئة الأدب والنشر والترجمة" بمشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، ونحو 400 جناح معرفي.
وحمل كتاب الطفلة السعودية غنى خليل القريبي (12 عاماً)، عنوان "طريق الحلوى"، وهو رواية أصدرتها باللغة الإنجليزية تحت عنوان "The Dessert Road".
بينما حمل كتاب صالح فلاح الزهراني (16 عاماً)، عنوان "كن عالماً"، وهو يندرج ضمن خانة كتب التحفيز وتطوير الذات.
وشهدت مشاركة المؤلفَين الصغيرَين اهتماماً من زوار معرض جدة للكتاب، الذي أقيم على مدى 10 أيام في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، مع حرص البعض منهم على الحصول على توقيع أصغر مشاركين في عالم التأليف والنشر.
ورغم مرور نحو أسبوع على اختتام المعرض، لا تزال وسائل الإعلام المحلية تسلط الضوء على تجربة النشر للمؤلفين غنى وصالح، احتفاء بهما وتشجيعاً لهما على المواصلة.
وأمضت غنى نحو 8 أشهر في كتابة روايتها الأولى التي تستهدف فيها الكبار والصغار، وتدعو من خلال أحداثها إلى البعد عن التعصب والتنمر.
واللافت أن الطفلة الموهوبة تعمل حالياً على تأليف روايتها الثانية باللغة الإنجليزية أيضاً، بينما تطمح لكتابة رواية ثالثة باللغة اليابانية التي تتعلمها حالياً.
وأتت فكرة كتاب "كن عالماً"، حين استمع طالب الصف الأول الثانوي صالح الزهراني، لنصيحة معلمه، فيما يعمل على تأليف كتابين آخرين أحدهما عن الفيزياء.