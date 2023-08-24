"ضمّة من زعتر بري في جملة مفيدة".. مقطوعات نثرية لإيناس خورشيد فاهوم

تقدم الكاتبة العربية الفلسطينية إيناس خورشيد فاهوم في كتابها "ضمّة من زعتر بري في جملة مفيدة"، مجموعة من الكتابات الصوفية، منطلقةً من فلسفةٍ عميقة لمعماريّة تثق بعالمها، وترسم خطوطه، ومعالمه، وحدوده بدقة المعمارية وصانعة الجمال.

تتلون الأفكار وتتسارع وتتنوع وتتداخل في الكتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن؛ مؤشرةً على إبداع متشابك كغابة استوائية، وهي أفكار ذات بعد أخلاقيّ واعٍ يحمل أحلاماً وسع السماء زرقةً وعمقاً، وسمق الغابات الاستوائية المتعشقة غَوراً في الفضاء.