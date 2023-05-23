تعليق مؤثر لمخرج الفيلم السوداني "وداعاً جوليا"

تمثل تجربة المشاركة في مهرجان كان السينمائي حدثا رائعا ومؤلما في الوقت نفسه لمحمد كردفاني، فهو مخرج أول فيلم سوداني يشارك في المهرجان، لكن المشاركة تأتي وسط صراع تشهده بلاده وتسبب في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص عن ديارهم.

وقال لرويترز يوم الاثنين "إنه لشرف عظيم لي وأشعر بسعادة غامرة لأن الفيلم وصل إلى كان، فهذا يمثل مكافأة كبيرة لكل الطاقم والممثلين، وأنا واحد منهم".

وتابع "لكن في الوقت نفسه، أشعر بالحزن... فأنا أمشي على السجادة الحمراء بينما يفر الناس من الرصاص والقصف".