لبنان.. معرض يوثق بدايات الصحف العربية على مدى قرن

يحتوي معرض "بدايات الصحف العربية" على أكثر من 400 مطبوعة بين صحيفة ومجلة، توزعت على طابقين في متحف "نابو" شمال لبنان.

وتزامن إطلاق المعرض، الذي يستمر لغاية منتصف شهر سبتمبر المقبل، مع إعلان بيروت عاصمة للإعلام العربي لعام 2023.

واقتصرت معروضاته على بدايات الصحف والمجلات ولغاية مطلع الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وبذلك يوثق المعرض لمسيرة الصحافة العربية على مدى قرن كامل، ولتوزعها، الذي تمحور بين مصر ولبنان.