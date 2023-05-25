تكريم الشاعرة العراقية الراحلة نازك الملائكة بنحت تمثال لها وسط بغداد

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي أن "نازك الملائكة تمكنت برغم الصعوبات والمُحددات والقوالب الأدبية الجامدة، من إنتاج صور شعرية نحو انطلاقة فكرية حديثة".

وتابع القول: "وجّهنا قبل أكثر من شهرين كلَّ مدارس العراق بأن تكون كلمة يوم الخميس صباحاً موحدةً عن نازك الملائكة، ودور المرأة في بناء المجتمع، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ولادتها"، مشيراً إلى أنه "تم تكليف أحد النحاتين العراقيين بعمل تمثال كبير للشاعرة سيُنصب في إحدى ساحات بغداد".

وأردف السوداني: "كما وجهنا دائرة البريد بإصدار طابع بريدي عليه صورة نازك الملائكة وذكرى مئويتها"، لافتاً إلى أن "العراق لن يكفّ عن ولادة المبدعين والأدباء، وهم ثروتنا التي لا تنضبُ بإبداعهم".

وبيّن أن "ذكرى ولادة نازك الملائكة تتوافق مع حلول الذكرى المئوية لتأسيسِ كلية التربية/ ابن رشد، التي تخرجت منها نازك الملائكة، ورفدت العراق بخيرة العقول التي أسست مجداً أكاديمياً، سواء بمسماها القديم (دار المعلمين العالية) أو حين صارت تحمل اسم كلية التربية/ ابن رشد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "دعم واهتمام الحكومة المستمر بالشأن الثقافي، من خلال المتابعة المستمرة لشؤون الأدباء والفنانين والكُتّاب، واللقاءات بهم عن قرب"، وأشار إلى "قرب إطلاق مبادرة لدعم السينما والدراما والمسرح وطباعة الكتب، وأدب الطفل، والموسيقى والنشاطات الأدبية والفنية".