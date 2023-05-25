تكريم الشاعرة العراقية الراحلة نازك الملائكة بنحت تمثال لها وسط بغداد
يصادف هذا العام ذكرى مرور 100 عام على ميلاد الشاعرة العراقية المعروفة، نازك الملائكة، التي ولدت في آب/أغسطس من العام 1923، وتوفيت منتصف 2007، وبهذه المناسبة، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تكليف أحد النحاتين بعمل تمثال للشاعرة نازك الملائكة في العاصمة بغداد، تكريماً لها، وتخليداً لذكراها.
وفي كلمة له خلال الاحتفال الخاص بمئوية الشاعرة نازك الملائكة الذي عقد في بغداد، قال السوداني إن "نازك الملائكة أصبحت عنواناً للتغيير الأدبي الذي يحمل مشروعاً ثقافياً بعمق التحولات الاجتماعية التي عاصرتها، وبمستوى حاجة الثقافة العراقية والعربية إلى التغيير".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي أن "نازك الملائكة تمكنت برغم الصعوبات والمُحددات والقوالب الأدبية الجامدة، من إنتاج صور شعرية نحو انطلاقة فكرية حديثة".
وتابع القول: "وجّهنا قبل أكثر من شهرين كلَّ مدارس العراق بأن تكون كلمة يوم الخميس صباحاً موحدةً عن نازك الملائكة، ودور المرأة في بناء المجتمع، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ولادتها"، مشيراً إلى أنه "تم تكليف أحد النحاتين العراقيين بعمل تمثال كبير للشاعرة سيُنصب في إحدى ساحات بغداد".
وأردف السوداني: "كما وجهنا دائرة البريد بإصدار طابع بريدي عليه صورة نازك الملائكة وذكرى مئويتها"، لافتاً إلى أن "العراق لن يكفّ عن ولادة المبدعين والأدباء، وهم ثروتنا التي لا تنضبُ بإبداعهم".
وبيّن أن "ذكرى ولادة نازك الملائكة تتوافق مع حلول الذكرى المئوية لتأسيسِ كلية التربية/ ابن رشد، التي تخرجت منها نازك الملائكة، ورفدت العراق بخيرة العقول التي أسست مجداً أكاديمياً، سواء بمسماها القديم (دار المعلمين العالية) أو حين صارت تحمل اسم كلية التربية/ ابن رشد".
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "دعم واهتمام الحكومة المستمر بالشأن الثقافي، من خلال المتابعة المستمرة لشؤون الأدباء والفنانين والكُتّاب، واللقاءات بهم عن قرب"، وأشار إلى "قرب إطلاق مبادرة لدعم السينما والدراما والمسرح وطباعة الكتب، وأدب الطفل، والموسيقى والنشاطات الأدبية والفنية".
ونازك الملائكة شاعرة عراقية، ولدت في بغداد وسط بيئة ثقافية وتخرجت من دار المعلمين العالية عام 1944 من أم شاعرةً وأب كاتب، ودخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى عام 1949.
وفي عام 1959 حصلت على شهادة ماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن-ماديسون في أمريكا، وعينت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت.
وعاشت نازك الملائكة في القاهرة منذ 1990 في عزلة اختيارية وتوفيت بها في 20 يونيو 2007 عن عمر ناهز 83 عامًا بسبب إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية ودفنت في مقبرة خاصة للعائلة غرب القاهرة.
ويعتقد الكثيرون أن نازك الملائكة هي أول من كتبت الشعر الحر في عام 1947، ويعتبر البعض قصيدتها المسماة بـ"الكوليرا"، من أوائل الشعر الحر في الأدب العربي.