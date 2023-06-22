سلمى جبران: حريتي في الكتابة جزء من شخصيتي ونمط خاص في الحياة
تشعر الشاعرة الفلسطينية سلمى جبران بالظلم المُضاعَف الواقع عليها كفلسطينية مواطنة في دولة يهودية من ناحية، ومن الناحية الأخرى كفتاة وامرأة تعاني من مجتمع قَبَلي، كما تقول.
وتؤكد صاحبة ديوان "صبا الروح"، في حديثها مع "إرم نيوز"، أن طموح حريتها صار لحنًا أو ريحًا، يخرُجُ من قيثارة روحها إلى الفضاء.
وفي هذا اللقاء نسلط الضوء على حياة المثقف الفلسطيني في دولة محتلة..
تذهبين في مجموعتك الشعرية "صبا الروح" إلى أسرار النفس البشرية، ضعينا في أجواء قصائدك.
أكتب منذ الصِّغر. في بدايتي في النشر، العام 2014، نشرت رباعية "لاجئة في وطن الحِداد" وهي سيرة شِعرية في 4 كتب: دائرة الفقدان – الحلم خارج الدائرة – متاهة الحب – حوار مع الذات. كتبتُها وريشتي ومشاعري مغموسة بالحزن والغضب والألم والأمل والحبّ، فخرجت هذه الكتب الأربعة متدفِّقة بهذه المشاعر.
"خارج مدار الذات" مجموعة نشرتُها، العام 2016، وكتبتها حينَ ألحَّت عليّ فكرة الخروج من التربية العقائدية الأيديولوجية التي تربَّيْتُ عليها، فحلَّقْتُ بحرية في فضاء المعاني المُعبّرة عن ذلك.
وفي "أنّات وطن" 2018 تمخَّضَتْ أفكاري ومشاعري عن فكرة مُغايرة للوطن بعيدًا عن الوطن/الموقع. انتقلَ الوطن إلى داخلي فسكنني. وكتبتُ هذه القصيدة "وطني يسكنني" في 15/09/2014 ونشرتها في مجموعتي 2016 و 2018:
وطنــــــي يسكننـــــي
وطني يسكُنُني ويهاجِرُ بي
يودِعُني سِرًّا أرَّقَ مضجَعَهُ
لا يفقهُ إن كانَ بكاءً أم شدوًا
أو كانَ نعيمًا أم نارًا واقِعُهُ
يتوطَّأُ أرضًا، يعتنقُ الحُلْمَ فيصحو
لا يجِدُ مكانًا في دنيا
باتت تتزاحمُ فيها أضدادٌ
ما فيها أحدٌ مَعَهُ
فارتادَ بقاعَ الدُّنيا ينشُدُ وطنًا
في الرّيحِ مواقِعُهُ
وتهاوى الحُلْمُ،
تحوَّلَ وطني روحًا
في كلِّ حواسي مَوْقِعُهُ!
في مجموعة "صبا الروح" التي صدرت، مؤخرًا، ازداد طموح حريتي وصار لحنًا أو ريحًا، إن شئت، يخرُجُ من قيثارة روحي وينطلِقُ إلى الفضاء الواسع متجاهلًا قوانين الجاذبية الاجتماعية والسياسية والعقائدية.
أنت شاعرة فلسطينية تعيشين في الداخل الفلسطيني، ككاتبة كيف يمكنك أن توفِّقي بين حرّية الإبداع والاضطهاد؟
منذ ولادتي وجدْتُ نفسي أعيش في بلدي في دولة تعرِّف نفسَها كدولة يهوديّة. عائلتي كانت منتمية إلى الحزب الشيوعي الذي يؤمن بالأُمميّة، ويطالب بالمساواة بين كلّ مواطني الدّولة، وأحسَسْتُ بالظلم المُضاعَف الواقع عليّ كفلسطينيّة مواطنة في الدولة من ناحية، ومن الناحية الأخرى كفتاة وامرأة تعاني من مجتمع قَبَلي لا يتيح لها أن تكون في مكانها الطبيعي ولا أن تمارس حرّيّتَها وحقَّها في أن تحيا كما يروقُ لها.
ولذلك، توجّهتُ إلى القراءة والكتابة في سنٍّ مبكّرة وعبّرْتُ عن نفسي على هواي، ومارسْتُ حرّيّتي المطلقة في القراءة وكتابة الشعر والتي بَنَتْ لي منظومة فكريّة قِيَميّة خاصّة بي. وحيث إن تفكيري وطبيعتي في التعبير عن ذاتي مليئان بالاستعارات والكنايات والسخرية المؤلمة، تشكّلت لدي لُغة خاصّة لا تُدين ولا تُدان، لا اجتماعيًّا ولا سياسيًّا! حرّيّتي في الكتابة أصبحت جزءًا من شخصيّتي ونمطًا خاصًّا في الحياة، خاصّةً أنَّ ما أكتب من الشعر لا يدّعي ولا يصل إلى الشعار السياسي أو الاجتماعي، بل يمتدّ على مساحة أفقيّة وعمق محدّديْن.
حدثينا عن الحراك الثقافي الفلسطيني مقارنة مع ثقافة الدولة اليهودية؛ هل يتنافسان؟
سؤال مثير للاهتمام! لا يوجد تنافس بين الثقافة العربيّة واليهوديّة داخل الدولة لأنّ الثقافتين خطّان متوازيان لا يلتقيان مهما امتدّا، ما عدا المدن المختلطة المعروفة، فإن أماكن السكن في القرى والبلدات منفصلة. ويوجد أيضًا، فصل تربوي ثقافي مجتمعي في بلادنا. والمدارس والمسارح ودور النشر منفصلة.
واللغة العربيّة لا تُدرَّس بشكل شامل في مدارسهم، بينما نحن ندرس اللغة العبريّة ونتقنها ونتعلّم الأدب العبري والتوراة. ما عدا ثقافة المدرسة، فإنَّ قراءتنا وضلوعنا في ثقافتهم تبقى مسألة فرديّة اختياريّة. وبناءً على ذلك، فإنَّ الحراك الثقافي الفلسطيني يتنافس مع نفسه بشكل كبير.
هناك اتحادان للكُتّاب، على سبيل المثال، وأنا لا أنتمي لأيٍّ منهما. بدأنا منذ عقدين تقريبًا تأسيس نوادٍ ثقافيّة في الكثير من البلدات العربيّة. من أوّلها نادي حيفا الثقافي الذي أسّسه ويديره المحامي القارئ المثقّف فؤاد نقّارة، وأنا جزءٌ من هذا النادي. ونادينا مفتوح أمام الجميع، وأمسياتنا الثقافيّة الأدبيّة تفسح المجال أمام كلّ المبدعات والمبدعين لإشهار أعمالهم وللحوار الثقافي الأدبي.
تبقى قصيدة النثر مثار جدل رغم مرور عقود على كتابتها، هل تعتقدين بأنها حالة صحيّة أم أنه رفض للتغيير في شكل القصيدة العربية؟
الجدّل والنقاش عمومًا صحّيان ومباركان. وقصيدة النثر تتجلّى كقصيدة بطرحِها وفكرِها ومشاعرها التي تفعِمُها بالإيقاع المعنوي والفكري والشعوري. الإيقاع بحسب عروض الخليل بن أحمد لا يحوّل النص دائمًا إلى شِعْر. لذلك أعتبر أن القصيدة تعتمد على الفكر والشعور وابتكار المعنى الذي يغلِّفُهما. ماذا يريد أن يقول وكيف يقول كاتب/ة القصيدة، بعيدًا عن الشعارات، هو ما يحدِّد هويّة القصيدة ويُعطيها بُعْدًا إبداعيًّا.