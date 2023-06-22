سلمى جبران: حريتي في الكتابة جزء من شخصيتي ونمط خاص في الحياة

تشعر الشاعرة الفلسطينية سلمى جبران بالظلم المُضاعَف الواقع عليها كفلسطينية مواطنة في دولة يهودية من ناحية، ومن الناحية الأخرى كفتاة وامرأة تعاني من مجتمع قَبَلي، كما تقول.

وتؤكد صاحبة ديوان "صبا الروح"، في حديثها مع "إرم نيوز"، أن طموح حريتها صار لحنًا أو ريحًا، يخرُجُ من قيثارة روحها إلى الفضاء.

وفي هذا اللقاء نسلط الضوء على حياة المثقف الفلسطيني في دولة محتلة..