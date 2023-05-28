ابن خلدون.. رحلة البداوة والحضارة في "أبوظبي للكتاب"

بمجرد ذكر اسم "ابن خلدون"، يأخذنا التاريخ إلى واحد من أبرز العلماء العرب والمسلمين، ممن وضعوا اللبنات الأولى لعلم الاجتماع والفلسفة وفن العمران والاقتصاد وغيرها من العلوم والفنون التي أصبحت لاحقاً مراجع مهمة تُدرس في الجامعات العربية والعالمية.

بين عامي (1406-1332م)، خلّد التاريخ اسم العلامة الحضرمي عبد الرحمن بن خلدون، الذي وُلد في تونس، وانتقل إلى مصر، وزار القدس والحجاز ودمشق، قبل أن تنتهي حياته في مصر، مخلّفاً للبشرية كنوزاً جمة من العلوم والمعارف التي تؤرخ للبشرية جمعاء.