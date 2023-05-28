ابن خلدون.. رحلة البداوة والحضارة في "أبوظبي للكتاب"
بمجرد ذكر اسم "ابن خلدون"، يأخذنا التاريخ إلى واحد من أبرز العلماء العرب والمسلمين، ممن وضعوا اللبنات الأولى لعلم الاجتماع والفلسفة وفن العمران والاقتصاد وغيرها من العلوم والفنون التي أصبحت لاحقاً مراجع مهمة تُدرس في الجامعات العربية والعالمية.
بين عامي (1406-1332م)، خلّد التاريخ اسم العلامة الحضرمي عبد الرحمن بن خلدون، الذي وُلد في تونس، وانتقل إلى مصر، وزار القدس والحجاز ودمشق، قبل أن تنتهي حياته في مصر، مخلّفاً للبشرية كنوزاً جمة من العلوم والمعارف التي تؤرخ للبشرية جمعاء.
في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بنسخته الثانية والثلاثين لهذا العام، اختير ابن خلدون كشخصية محورية لهذا التجمع الثقافي والمعرفي المهم في المنطقة، حيث أقيم له جناح مخصص وسط المعرض، يرتاده الزوار، ليستقبلهم رامز صقر، المشرف على الجناح.
وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، يقدم رامز صقر نبذة عن ابن خلدون، متنقلاً بين ديكورات الجناح الذي يمتلئ بمجسمات للفيلسوف، ومقولاته المهمة مدونةً على الجدران، وعدته في العمل، ومكتبه، ومجلسه، وغيرها من الإكسسوارات الديكورية التي تماهت مع الشخصية العريقة.
يقول رامز صقر: "ابن خلدون قدم دراسة علمية شاملة للبشرية عن حضارات وممالك ومدن المجتمع الإنساني، من خلال عدة حقب عاشها الرجل، تنقل فيها بين أكثر من مكان، وهو الذي عايش حياة السلاطين بكل تفاصيلها، وكذلك حياة البسطاء، ودرس حياة الحكّام وإدارتهم للشؤون، وكتب عن الاستبداد، ومراحل سقوط الدولة، مستعيناً بتجاربه الشخصية وبحثه العلمي الدقيق".
ويضيف صقر أن "ابن خلدون الذي قال (خشونة البداوة ورقة الحضارة)، درس كافة أساليب الحضارة كرجل سياسة ودين، وتبوأ العديد من المناصب المهمة كفقيه وإمام ووزير ورئيس وحاجب وقاضي القضاة".
ويشير صقر إلى أن "أهم مرحلة عاشها ابن خلدون كانت في عيشه منعزلاً عن الناس في مغارة بتونس، ومن هنا كانت بداياته في الكتابة التي أثمرت عن واحد من أهم الكتب في التاريخ ألا وهو كتاب (مقدمة ابن خلدون)، حيث كان سبب اعتزاله هو حزنه الشديد على أسرته التي غرقت في قارب".
ويؤكد أن "ابن خلدون فسّر التاريخ بنظريات تحلل الواقع، وقدم إنجازاً عظيماً لتاريخ البشرية، من خلال ديوان (المبتدأ والخبر)، حيث عمل على تفريغ أفكاره ولفظها جملة واحدة بقيت مآثرها وبواعثها حتى يومنا هذا".
مقولات ابن خلدون:
-إن الوجود أوسع من أن يحاط به أو يستوفى إدراكه بجملته روحانياً أو جسمانياً.
-الإنسان ابن عوائده ومألوفه، لا ابن طبيعته ومزاجه.
-من الواجب على المؤرخ أن يستفيد من شهادة الحاضر، لأن الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء.
-الأوطان الخالية من العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها.
-الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها.
إن الهرم إذا نزل بالدولة لا يُرفع.